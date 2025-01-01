Nous joindre
Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de 105% à l'urgence

durée 12h00
7 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 10 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 105%.

Comparativement, il était à 130% pour l'Hôpital de Thetford, à 160% à celui de Montmagny, et à 102 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 41, alors que neuf d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de quatre heures et 36 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 48 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 14 heures et 43 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

Publié le 2 septembre 2025

Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 11 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 152%. Comparativement, il était à 110% pour l'Hôpital de Thetford, à 120% à celui de Montmagny, et à 133 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total ...

Les collectes de sang à venir en septembre

Publié le 29 août 2025

Les collectes de sang à venir en septembre

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Mardi 2 septembre Saint-Joseph-de-Beauce: Centre Frameco, de 13 h à 20 h. Objectif: 100 donneurs Lundi 8 septembre Saint-Elzéar-de-Beauce: Centre communautaire, de 14 h à 20 h. Objectif: 100 ...

Stratégie nationale de prévention en santé: la Chaudière-Appalaches prête à contribuer

Publié le 29 août 2025

Stratégie nationale de prévention en santé: la Chaudière-Appalaches prête à contribuer

La Table de concertation sur les saines habitudes de vie de la Chaudière-Appalaches (TIR-SHV) accueille avec enthousiasme le lancement de la première Stratégie nationale de prévention en santé par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Cette initiative, qui place la prévention au cœur du projet de société québécois, rejoint directement la ...

