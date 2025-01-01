La Clinique de cardiologie Beauce-Etchemin déménage dans de nouveaux locaux

La Clinique de cardiologie Beauce-Etchemin, ouverte depuis avril 2024, s’installe dans de nouveaux locaux situés au Complexe Santé de la Chaudière, sur la 18e Rue à Saint-Georges. L’ouverture officielle est prévue ce lundi 15 septembre.

L’espace passe de 300 à 1 815 pieds carrés, ce qui permettra de répondre à une demande croissante en soins cardiovasculaires dans la région et d’accueillir de nouveaux services en médecine spécialisée.

« Cette expansion témoigne de la confiance de nos patients et de notre engagement à leur offrir des soins accessibles, humains et de qualité », a commenté la Dre Danielle Dion, cardiologue fondatrice de la clinique.

L’équipe médicale, déjà en place depuis l’ouverture, poursuivra ses suivis en cardiologie adulte et pédiatrique, incluant notamment les électrocardiogrammes, les suivis post-opératoires, ainsi que le monitoring ambulatoire de la tension artérielle et de l’ECG.

Tous ces services sont couverts par la RAMQ sur référence d’un médecin ou d’un infirmier praticien spécialisé. Les patients déjà suivis par la Dre Dion pourront donc continuer leur prise en charge sans interruption.

Comme auparavant, les échocardiogrammes resteront disponibles en service privé, puisqu’ils ne sont pas couverts en clinique externe par la RAMQ.

La Dre Dion, qui compte plus de 30 ans d’expérience au sein du CISSS de Chaudière-Appalaches, explique que le déménagement répond autant à la demande grandissante en cardiologie dans la région qu’à la volonté d’offrir un environnement mieux adapté aux besoins de la population.

L’ancienne clinique, située dans La Clinique Familiale, a fermé ses portes le 29 août.