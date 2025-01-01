Nous joindre
Pour optimiser les ressources

L’urgence de Saint-Georges déploie un système de téléprétriage

durée 11h00
16 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Une innovation est désormais en place à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges : un système de téléprétriage permet depuis peu aux usagers d’être évalués à distance par une infirmière, dès leur arrivée à l’urgence.

L’objectif est d’optimiser les ressources, tout en assurant rapidité, sécurité et accessibilité des soins.

Concrètement, les patients sont orientés vers un poste de prétriage, qui peut être réalisé en personne ou par écran interactif. Dans le cas du téléprétriage, une infirmière à distance procède à une brève évaluation afin d’identifier rapidement les cas urgents et de diriger les usagers vers les bonnes ressources.

Selon Josée Bergeron, chef de service de l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges, cette nouvelle pratique présente plusieurs avantages : « La mise en place du projet de téléprétriage permet d’optimiser nos ressources, de réduire la charge de travail des infirmières au triage, de repérer rapidement les situations urgentes et d’offrir un service sécuritaire, rapide et accessible. »

Elle ajoute que ce système permet aux infirmières présentes sur place de consacrer davantage de temps aux usagers, et de bénéficier de la collaboration de leurs collègues à distance, notamment pour la réévaluation des cas.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches tient à rassurer la population : les usagers qui préfèrent une interaction en personne pourront toujours être évalués par une infirmière sur place. Le choix de l’usager est respecté en tout temps.

La confidentialité demeure également une priorité centrale du projet. Des mesures rigoureuses ont été mises en place pour protéger les renseignements personnels et médicaux des usagers.

Vers un déploiement régional

Le téléprétriage sera progressivement implanté dans les trois autres urgences de la région de Chaudière-Appalaches. Cette implantation régionale favorisera la collaboration entre les équipes infirmières, en permettant une entraide entre les sites pour répondre à la demande.

Présent lors des essais, Roland Poulin, président du Comité des usagers de la Beauce, s’est montré enthousiaste et a mentionné que cette nouvelle méthode est très bénéfique pour la population et que le but ultime de ce projet est d’améliorer directement les services de santé et des services sociaux

