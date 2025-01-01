Don de 20 000 $ à la Coop de santé du sud de la Beauce

La Caisse Desjardins du Sud de la Beauce vient d'effectuer un don de 20 000 $, en soutien au bon fonctionnement de la Coopérative de santé et de solidarité du sud de la Beauce.

Cette somme est attribuée dans le cadre de la Politique de contribution de la caisse. «Notre conseil d’administration a rapidement accepté la demande de soutien de la CSSSB. Elle répond parfaitement à notre politique de développement qui se veut un soutien aux communautés locales que nous desservons. Je veux aussi souligner que la création de cette coopérative cadre avec nos valeurs soit celles de l’entreprise coopérative et la solidarité avec le milieu», a signalé Claudia Faucher, directrice générale de l'institution.

Pour le président de la coopérative «ce soutien ne pouvait pas mieux tomber. Après seulement dix mois d’opération, leur engagement majeur vient consolider notre phase de démarrage afin d’assumer pleinement le développement communautaire en santé», a fait savoir René Allen.

Signalons que l'organisme tiendra sa toute première Assemblée générale annuelle le jeudi 9 octobre prochain. Elle se déroulera, à compter de 19 h, à la Salle SBC Cedar, du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper. L'assemblée est ouverte à tout la population mais seuls les membres auront droit de vote.