L'obésité est en augmentation chez les Canadiens, particulièrement les jeunes adultes

L'obésité et l'embonpoint sont en croissance dans tous les groupes d'âge parmi les adultes, montrent de nouvelles données publiées jeudi par Statistique Canada. La prévalence de l'obésité augmente en particulier chez les jeunes adultes, tandis qu'elle est stable chez les enfants.

De manière générale, 68 % des adultes canadiens de 18 à 79 ans avaient un indice de masse corporelle (IMC) les classant en situation d'embonpoint ou d'obésité pour la période de 2022 à 2024. Cette proportion était de 60 % en 2016 à 2019.

Chez les enfants âgés de 5 à 17 ans, près d'un jeune sur trois était considéré comme étant en situation d'embonpoint ou d'obésité. Cette proportion n'a pas changé de manière significative au fil du temps, indique le rapport de Statistique Canada, spécifiant cependant que cela est préoccupant étant donné qu'il y a «des risques pour la santé à long terme liés à un excès de poids durant l'enfance».

Le changement le plus marqué a été observé chez les personnes âgées de 18 à 39 ans. Pour les hommes, la prévalence de l'obésité est passée de 22 % pour la période de 2016 à 2019 à 33 % au cours de celle de 2022 à 2024. Chez les femmes, elle a bondi de 17 % à 29 %.

Les données proviennent de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé pour lesquelles il y a eu des mesures directes de la taille, du poids et du tour de taille. «La taille et le poids ont servi à calculer l'IMC, l'indicateur le plus couramment utilisé pour évaluer l'embonpoint et l'obésité», explique le rapport.

Les mesures ont également permis de déterminer que près de la moitié des adultes avaient un tour de taille supérieur au seuil pour l'obésité abdominale (plus de 102 cm pour les hommes et plus de 88 cm pour les femmes). On constate d'ailleurs que cette tendance est plus courante chez les femmes.

D'autre part, la prévalence de l'obésité abdominale croît de façon constante avec l'âge. Elle concerne 31 % des hommes 18-39 ans, contre 55 % des 60-79 ans. Cela touche 39 % des femmes du groupe plus jeune et 66 % du groupe plus âgé.

L'obésité abdominale désigne spécifiquement une accumulation excessive de la graisse autour de la taille et du ventre.

«L'embonpoint, l'obésité et l'obésité abdominale sont associés à un risque accru de développer des maladies graves telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension, de même que certains cancers», avertit l'organisme national de statistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne