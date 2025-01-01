Nous joindre
Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 71%

14 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 8 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 71%.

Comparativement, il était à 87% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% à celui de Montmagny, et à 119 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 21, alors que cinq d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de trois heures et 44 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de six heures et 27 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 14 heures et 37 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les collectes de sang à venir dans la région

Publié à 8h00

Les collectes de sang à venir dans la région

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Jeudi 16 octobre Saint-Martin: Salle municipale, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs Vendredi 17 octobre Saint-Lambert-de-Lauzon: Centre municipal, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 90 ...

Les collectes de sang à venir dans la région

Publié le 5 octobre 2025

Les collectes de sang à venir dans la région

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Mardi 7 octobre La Guadeloupe: Centre sportif, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs Vendredi 10 octobre Thetford Mines: Salle âge d'or Saint-Noël, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 90 donneurs Jeudi ...

L'obésité est en augmentation chez les Canadiens, particulièrement les jeunes adultes

Publié le 2 octobre 2025

L'obésité est en augmentation chez les Canadiens, particulièrement les jeunes adultes

L'obésité et l'embonpoint sont en croissance dans tous les groupes d'âge parmi les adultes, montrent de nouvelles données publiées jeudi par Statistique Canada. La prévalence de l'obésité augmente en particulier chez les jeunes adultes, tandis qu'elle est stable chez les enfants. De manière générale, 68 % des adultes canadiens de 18 à 79 ans ...

