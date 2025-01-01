Une murale pour honorer les donneurs d’organes et de tissus

Une murale des donneurs d’organes et de tissus a été inaugurée, ce mardi 14 octobre, dans le hall d’entrée de l’Hôpital de Saint-Georges.

Cette œuvre rend hommage aux personnes de la région qui ont généreusement contribué à sauver des vies. Il s’agit d’une reconnaissance visuelle et permanente de l’importance du don d’organes et de tissus. Elle symbolise la gratitude de la communauté envers ces donneurs et leurs familles et vise à sensibiliser le public à l’importance de ce geste de solidarité.

«Nous sommes fiers de respecter les usagers jusqu’au bout et de compter de nombreux donneurs en Chaudière-Appalaches qui ont fait preuve d’un altruisme exceptionnel. Le don d’organes et de tissus est un acte de générosité qui permet de sauver et d’améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. La murale est un témoignage de notre reconnaissance et de notre engagement à promouvoir cette cause vitale», a mentionné Josée Bergeron, représentante du comité local en don d’organes et de tissus pour l’Hôpital de Saint-Georges.

Mentionnons que d’autres murales seront inaugurées prochainement dans les hôpitaux de Montmagny et Thetford. La murale de l’Hôtel-Dieu de Lévis a été inaugurée le 24 avril dernier.

À propos du don d’organes et de tissus

Si vous êtes en faveur du don d’organes et de tissus, dites-le. Pour exprimer son consentement, vous pouvez:

— Informer votre famille et vos proches;

— Inscrivez-vous au registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) lors du renouvellement de votre carte d’assurance maladie;

— Signez l’autocollant pour le don d’organes et apposez-le à l’arrière de votre carte d’assurance maladie;

— Inscrivez-vous au registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec.