Brigitte Busque quitte la présidence du CISSS de Chaudière-Appalaches

Après 10 ans à titre de présidente et membre du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, Brigitte Busque a remis sa démission de l’instance.

Sa décision est motivée par le fait d'avoir été élue par acclamation comme conseillère municipale dans le district 1 de la Ville de Saint-Georges, où elle souhaite concentrer ses énergies dans ce nouveau mandat, en plus de continuer à œuvrer dans le domaine bancaire.

Outre son engagement bénévole, de 2015 à 2025, au sein du CA du CISSS de Chaudière-Appalaches, Mme Busque a aussi assumé les fonctions bénévoles de présidente du CA du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Beauce entre 2010 et 2015.

Cette dernière dit quitter avec le sentiment du devoir accompli et la conviction que les membres du nouveau CAE, «grâce à leur engagement et leur passion, continueront de porter encore plus loin les valeurs organisationnelles de collaboration, d’humanisme et d’équité qui unissent toutes les personnes qui gravitent autour du CISSS de Chaudière-Appalaches.»

La démission est effective depuis le 13 octobre.