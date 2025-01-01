Les collectes de sang à venir dans la région

Nous joindre
L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Lundi 20 octobre
Sainte-Marie: Centre Caztel, de 14 h à 20 h. Objectif: 115 donneurs

Lundi 3 novembre
Saint-Elzéar: Centre communautaire, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 90 donneurs

Saint-Prosper: Centre récréatif Desjardins, de 14 h à 20 h. Objectif: 90 donneurs

Vendredi 7 novembre
Saint-Gédéon: Aréna Marcel Dutil, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs

Lac-Mégantic: Centre sportif Mégantic, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 100 donneurs

Mercredi 12 novembre
Saint-Georges: Sous-sol de l'église L'Assomption, de 13 h 30 à 20 h. Objectif: 220 donneurs

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

