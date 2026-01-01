Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Avec l'endorphine

Libérer son corps pour se libérer de la nicotine: une conférence signée Jacques Doyon

durée 16h15
2 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Texte commandité

Pendant des années, arrêter de fumer a souvent été présenté comme un combat de volonté. Une lutte intérieure, parfois épuisante, entre l’envie et la discipline. Jacques Doyon propose aujourd’hui une tout autre approche. Une approche qui ne cherche pas à forcer le corps, mais à l’écouter… et à le reprogrammer.

Le samedi 31 janvier, à Saint-Georges, il animera une conférence-expérience de quatre heures autour de ce qu’il appelle le protocole de libération par l’endorphine. Une méthode qui s’adresse à celles et ceux qui souhaitent sortir du cycle de la dépendance autrement, en misant sur la biologie, les émotions et la neuroplasticité.

Au cœur de l’approche de Jacques Doyon, une idée forte : le corps vit dans l’instant présent. Il ne connaît ni le passé ni le futur. Il réagit aux signaux qu’on lui envoie. Pendant des années, la nicotine impose un message de tension et de manque. Le protocole proposé vise à remplacer ce signal par une information radicalement différente, à savoir la sécurité, la joie et la liberté.

Plutôt que de s’appuyer sur l’effort ou la privation, la méthode utilise ce que Jacques Doyon décrit comme l’outil le plus rapide de notre « pharmacie interne » : le rire autogéré. Un rire volontaire, non lié à l’humour, qui agit comme une commande motrice capable de stimuler l’hypothalamus et de provoquer une libération massive d’endorphines et de dopamine.

Bio-hacking, neuroplasticité et déclic du subconscient

Cette montée hormonale n’a rien d’anecdotique. Selon Jacques Doyon, elle permet de saturer les récepteurs nicotiniques, rendant le signal de manque physiologiquement non pertinent. Mais surtout, elle ouvre une fenêtre de neuroplasticité accélérée, un moment clé où le cerveau devient particulièrement réceptif à de nouveaux schémas.

Durant la conférence, les participants sont guidés pas à pas vers ce qu’il appelle le « déclic du subconscient ». En associant un état d’allégresse intense à une affirmation claire de souveraineté — « La nicotine, j’en suis libéré » — puis à un geste symbolique de rupture, le cerveau enregistre l’information comme une vérité biologique.

« On ne repart pas en essayant d’arrêter de fumer, on repart avec une identité différente », résume-t-il. L’objectif n’est pas de tenir bon, mais de devenir libre, au sens profond et corporel du terme.

Une expérience guidée, humaine et immersive

La conférence est construite comme un véritable parcours. Jacques Doyon y partage d’abord son propre cheminement, notamment face à des dépendances passées comme le sucre et le jeu, avant de plonger dans la compréhension biologique du phénomène. S’ensuit une expérience collective guidée, où le corps devient le terrain d’expérimentation.

Moment fort de la séance le geste de délestage, effectué au sommet de la production d’endorphines, puis l’ancrage PNL, une technique simple permettant de « sauvegarder » l’état de liberté et d’y accéder de nouveau au besoin. L’idée est claire: repartir autonome, capable de réactiver soi-même cette mémoire biochimique.

Cette conférence s’adresse à toute personne qui souhaite explorer une voie différente pour se libérer de la nicotine, en misant sur le corps, les émotions et la compréhension fine de ses mécanismes internes.

Informations pratiques :
Lieu : Pavillon Alfred Leblond (2ᵉ étage)
Date : samedi 31 janvier
Heure : de 13 h à 17 h
Coût : 150 $

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Contacter le 811 et se soigner à la maison

Publié le 30 décembre 2025

Contacter le 811 et se soigner à la maison

Avec l'arrivée de l'hiver, les urgences sont fortement sollicitées et durant la période des Fêtes, les horaires des cliniques et pharmacies peuvent être réduits. C'est pour cette raison que Santé Québec rappelle l'importance de se soigner à la maison et de contacter le 811 (Info-Santé/Info-Social) avant de se rendre à l'urgence. Ce service ...

LIRE LA SUITE
Hôpital de Saint-Georges: engorgement à l'urgence

Publié le 23 décembre 2025

Hôpital de Saint-Georges: engorgement à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 167%. Comparativement, il était à 147% pour l'Hôpital de Thetford, à 90% pour celui de Montmagny, et à 156 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total de ...

LIRE LA SUITE
Sept collectes de sang à venir dans la région

Publié le 22 décembre 2025

Sept collectes de sang à venir dans la région

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Mardi 23 décembre Sainte-Marguerite: Édifice municipal, de 13 h 30  à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs Jeudi 8 janvier Beauceville: Salle Curé Denis-Morin, de 14 h  à 20 h. Objectif: ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge