Un nouveau service de nutritionniste dans les Etchemins 

Un partenariat entre le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, et la Coop de santé du sud de la Beauce, permet l'implantation d’un tout nouveau service de santé dans la région des Etchemins.

Ainsi, dans le cadre de ce projet pilote, une nutritionniste sera présente à la clinique de Saint-Prosper, à trois reprises au cours des prochains mois, afin d'offrir des évaluations et suivis en nutrition.

Cette collaboration contribue à diversifier l’offre de soins disponibles à la coop, et s’inscrit pleinement dans sa mission d’offrir à la population du sud de la Beauce des services de santé de proximité.

Quant au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, il poursuit ainsi son travail de favoriser la santé globale et le mieux être, en s’adaptant aux réalités de chaque communauté.

Pour plus d’informations sur les services en nutrition ou pour prendre rendez-vous, la population est invitée à consulter leur site web coeur.ca ou à communiquer avec l’équipe par téléphone (418 227-1843).