Par le CISSS de Chaudière-Appalaches

Six nouveaux épisodes du balado Engagé en santé

24 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches dévoile six nouveaux épisodes de son balado Engagé en santé, une série vidéo originale qui met en lumière des professions connues et moins connues du réseau de la santé et des services sociaux.

Anne-Marie, employée de l’établissement, rencontre six employés avec leurs témoignages authentiques, leurs parcours professionnels diversifiés et leurs quotidiens inspirants :
- 20 janvier – Nancy, infirmière auxiliaire à la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon;
- 3 février – Amélie, technologue en médecine nucléaire à l’Hôpital de Thetford;
- 17 février – Élisa, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne;
- 3 mars – Jean-Christian, technicien en génie biomédical au Centre régional intégré de cancérologie à l’Hôtel-Dieu de Lévis;
- 17 mars – Nadia, préposée à l'entretien ménager au CHSLD de Saint-Anselme;
- 31 mars – Mario, cuisinier à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

« Ce balado raconte avant tout des histoires humaines : celles de nos équipes passionnées qui, chaque jour, font une différence dans la vie des gens. C’est une belle façon de découvrir des métiers essentiels et, pourquoi pas, de donner envie à celles et ceux qui cherchent une carrière porteuse de sens de se joindre à nous », a mentionné Isabelle Guillemette, chef au service de la dotation et de l’attraction de talents de l’établissement.

Le balado Engagé en santé est disponible dès aujourd’hui sur la chaine YouTube du CISSS de Chaudière-Appalaches, ainsi que sur le site Web du CISSS de Chaudière-Appalaches. Un épisode sera diffusé toutes les deux semaines.

