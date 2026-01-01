Nous joindre
Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Urgence de l'Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation à 129%

durée 15h00
11 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à midi aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 129%.

Comparativement, il était à 120% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 91 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 49, alors que 15 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de cinq heures et 25 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de six heures et 51 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 15 heures et 50 minutes.

