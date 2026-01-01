Nous joindre
Les collectes de sang à venir en mars

2 mars 2026
Par Salle des nouvelles

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Jeudi 5 mars
Beauceville: Centre communautaire du Curé-Denis-Morin, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs.

Lundi 9 mars
Saint-Georges: Salle paroissiale - Secteur Ouest, de 10 h à 20 h. Objectif: 225 donneurs.

Lundi 16 mars
Saint-Côme-Linière: Aréna Saint-Côme-Linière Salle Optimiste, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs.

Mercredi 18 mars
Saint-Elzéar-de-Beauce: Centre communautaire, de 13 h à 20 h. Objectif: 100 donneurs.

Mardi 31 mars
Saint-Gédéon-de-Beauce: Aréna Marcel Dutil, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.

Vendredi 3 avril
Lac-Mégantic: Centre sportif Mégantic, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 100 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

