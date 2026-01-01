Les collectes de sang à venir en mars

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Jeudi 5 mars

Beauceville : Centre communautaire du Curé-Denis-Morin, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs.

Lundi 9 mars

Saint-Georges : Salle paroissiale - Secteur Ouest, de 10 h à 20 h. Objectif: 225 donneurs.

Lundi 16 mars

Saint-Côme-Linière : Aréna Saint-Côme-Linière Salle Optimiste, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs.

Mercredi 18 mars

Saint-Elzéar-de-Beauce : Centre communautaire, de 13 h à 20 h. Objectif: 100 donneurs.

Mardi 31 mars

Saint-Gédéon-de-Beauce : Aréna Marcel Dutil, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.

Vendredi 3 avril

Lac-Mégantic : Centre sportif Mégantic, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 100 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.