Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Héma-Québec

Les collectes de sang à venir en juin

durée 10h00
31 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Lundi 1er juin
Lambton: Centre communautaire et sportif, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.

Vendredi 5 juin
East Broughton: Salle des Chevaliers de Colomb, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.

Lac-Mégantic: Centre sportif Mégantic, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 100 donneurs.

Mercredi 17 juin
Saint-Lambert-de-Lauzon: Centre municipal, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 90 donneurs.

Vendredi 19 juin
Saint-Éphrem-de-Beauce: Complexe multifonctionnel, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 90 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Parkinson: la transformation d’une protéine jouerait un rôle déterminant dans l’évolution de la maladie

Publié hier à 14h00

Parkinson: la transformation d’une protéine jouerait un rôle déterminant dans l’évolution de la maladie

La maladie de Parkinson est associée à une perte de dopamine, un neurotransmetteur essentiel au contrôle des mouvements. Une étude publiée dans la revue npj Parkinson’s Disease par une équipe de l’Université Laval suggère que la transformation d’une protéine cérébrale appelée parkine pourrait contribuer à cette perte et jouer un rôle déterminant ...

LIRE LA SUITE
La Coopérative de santé Robert-Cliche modifie ses statuts

Publié le 27 mai 2026

La Coopérative de santé Robert-Cliche modifie ses statuts

Dans le but recherché d'être reconnu comme organisme de bienfaisance enregistré (OBE) auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), la Coopérative de santé Robert-Cliche vient de modifier ses statuts. C'est ce qui a été entériné à l'unanimité par les membres présents à l'assemblée générale qui s'est tenue hier soir à La Cache du golf de ...

LIRE LA SUITE
Les médecins de famille disent avoir inscrit 500 000 patients de plus

Publié le 27 mai 2026

Les médecins de famille disent avoir inscrit 500 000 patients de plus

Les médecins de famille disent avoir réussi à inscrire 500 000 nouveaux patients, et ce, un mois plus tôt que prévu. C'est ce que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a annoncé mercredi matin en conférence de presse à l'Assemblée nationale en compagnie de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. Cet objectif figurait dans ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge