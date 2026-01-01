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Assemblée générale annuelle

La Coopérative de santé Robert-Cliche modifie ses statuts

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27 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Dans le but recherché d'être reconnu comme organisme de bienfaisance enregistré (OBE) auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), la Coopérative de santé Robert-Cliche vient de modifier ses statuts.

C'est ce qui a été entériné à l'unanimité par les membres présents à l'assemblée générale qui s'est tenue hier soir à La Cache du golf de Beauceville.

La décision fait en sorte que la coopérative en sera une d'intérêt collectif et portera dorénavant le nom de Coopérative de solidarité de santé Robert-Cliche CIC.

Le tout améliore les chances de l'établissement d'obtenir l'accréditation de l'ARC pour émettre des reçus de charité, après avoir essuyé un premier refus en ce sens par l'agence gouvernementale, a expliqué la directrice générale de la coop, Marie-Claude Vachon. «Ça compterait pour les dons des individus et des entreprises, mais aussi chez les membres payant leur cotisation annuelle.»

Dans le bilan des activités présenté hier, on voit que c'est encore là où le bât blesse, alors que seulement 58% des patients qui fréquentent la clinique médicale sont membres de la coopérative. Cette contribution annuelle — gelée depuis 10 ans au montant de 95 $ — constitue 44% des revenus. En chiffres réels, il s'agit d'une somme de 443 179 $, générée par les 6 600 membres que comptait la coop au 31 décembre 2025 (taux de renouvellement à 92%).  Si 495 nouvelles personnes ont adhéré, 257 membres n'ont pas renouvelé, principalement en raison des hausses du coût de la vie, selon Mme Vachon.

Toujours au niveau des finances, les produits de l'année ont atteint 1 005 985 $, alors que le coop a pu dégager un excédent pour fins d'exercice de 198 712 $.

Au chapitre des statistiques de 2025, les cliniques de Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce ont enregistré 35 992 rendez-vous médicaux, 7800 périodes de sans rendez-vous, 2056 soins infirmiers privés, et 458 services aux entreprises.

On a aussi développé plusieurs nouveaux services, notamment le traitement des ongles incarnés, le diagnostic et traitement de l’otite, la cryothérapie pour différents types de lésions ainsi que le traitement des varices superficielles.

Pour sa part, le président du conseil d’administration, Claude Lambert, a souligné les défis des derniers mois liés aux négociations entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement du Québec. « Cette période d’incertitude a eu des répercussions sur l’organisation des services et a exigé de notre part souplesse et résilience », a-t-il mentionné. Il a également rappelé que la stabilité de l’organisme repose sur l’engagement du personnel, des professionnels et la confiance des membres.

Enfin, quatre candidats à divers postes au conseil d'administration ont été élus par acclamation (Dominique Lafontaine, Édith Gagné-Bureau, Véronique Bureau-Morin et Jean Bolduc) et un 5e à l'issue du vote tenu hier soir. Il s'agit d'Alain Mathieu.

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