Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

CISSS de Chaudière-Appalaches

Nouvelle directrice générale à la Fondation jeunesse

durée 10h00
9 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

La Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches vient d’annoncer la nomination d'Alexia Thibault au poste de directrice générale.

Reconnue pour son leadership mobilisateur, son engagement envers le milieu communautaire et sa capacité à développer des projets porteurs, elle a pris officiellement ses fonctions avec la volonté de poursuivre la mission de la Fondation jeunesse.

Rappelons que l'organisme apporte un support financier aux jeunes et aux familles vulnérables en Chaudière-Appalaches afin de leur permettre de grandir, de s’épanouir et de contribuer à la communauté à titre de citoyens à part entière.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de joindre la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches. C’est un privilège de pouvoir contribuer à une mission aussi essentielle et de collaborer avec une équipe engagée envers les jeunes de notre région », a souligné la nouvelle titulaire.

Le conseil d’administration se réjouit de cette nomination et est convaincu que l’expertise et la vision de Mme Thibault permettront de continuer à faire rayonner la Fondation et à développer de nouveaux partenariats stratégiques.
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Publié le 2 juin 2026

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 105%. Comparativement, il était à 87% pour l'Hôpital de Thetford, à 220% pour celui de Montmagny, et à 174 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total de ...

LIRE LA SUITE
Les collectes de sang à venir en juin

Publié le 31 mai 2026

Les collectes de sang à venir en juin

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Lundi 1er juin Lambton: Centre communautaire et sportif, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs. Vendredi 5 juin East Broughton: Salle des Chevaliers de Colomb, de 14 h à 20 h. ...

LIRE LA SUITE
Parkinson: la transformation d’une protéine jouerait un rôle déterminant dans l’évolution de la maladie

Publié le 30 mai 2026

Parkinson: la transformation d’une protéine jouerait un rôle déterminant dans l’évolution de la maladie

La maladie de Parkinson est associée à une perte de dopamine, un neurotransmetteur essentiel au contrôle des mouvements. Une étude publiée dans la revue npj Parkinson’s Disease par une équipe de l’Université Laval suggère que la transformation d’une protéine cérébrale appelée parkine pourrait contribuer à cette perte et jouer un rôle déterminant ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge