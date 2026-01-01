Nouvelle directrice générale à la Fondation jeunesse

La Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches vient d’annoncer la nomination d'Alexia Thibault au poste de directrice générale.

Reconnue pour son leadership mobilisateur, son engagement envers le milieu communautaire et sa capacité à développer des projets porteurs, elle a pris officiellement ses fonctions avec la volonté de poursuivre la mission de la Fondation jeunesse.

Rappelons que l'organisme apporte un support financier aux jeunes et aux familles vulnérables en Chaudière-Appalaches afin de leur permettre de grandir, de s’épanouir et de contribuer à la communauté à titre de citoyens à part entière.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de joindre la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches. C’est un privilège de pouvoir contribuer à une mission aussi essentielle et de collaborer avec une équipe engagée envers les jeunes de notre région », a souligné la nouvelle titulaire.

Le conseil d’administration se réjouit de cette nomination et est convaincu que l’expertise et la vision de Mme Thibault permettront de continuer à faire rayonner la Fondation et à développer de nouveaux partenariats stratégiques.

