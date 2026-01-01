Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 124%

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 124%.

Comparativement, il était à 100% pour l'Hôpital de Thetford, à 150% pour celui de Montmagny, et à 109 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 55, alors que 13 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de cinq heures et 14 minutes.

Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 19 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 18 heures et 49 minutes.