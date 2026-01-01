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Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

durée 13h00
16 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 11 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 176%.

Comparativement, il était à 73% pour l'Hôpital de Thetford, à 120% pour celui de Montmagny, et à 158 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 65, alors que 23 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, les données pour le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, n'étaient pas disponibles

Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et 57 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 15 heures et six minutes.

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