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Données de Santé Québec Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 105%

durée 12h00
24 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 10 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 105%.

Comparativement, il était à 113% pour l'Hôpital de Thetford, à 170% pour celui de Montmagny, et à 137 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 39, alors que 11 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de quatre heures et 38 minutes.

Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de cinq heures et 12 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 16 heures et 54 minutes.

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