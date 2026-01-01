Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Remis par la Fromagerie Victoria

Don de 1008 $ à la Maison Mathéo

durée 12h00
2 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

La Fondation Santé Beauce-Etchemin vient de recevoir un don de 1008 $, remis par les équipes de la  Fromagerie Victoria de Saint-Georges et de Thetford Mines.

La somme a été amassée dans le cadre de la journée Une poutine, un don, du 4 juin dernier.  

Ce montant contribuera à soutenir la mission de la Maison Mathéo, un futur milieu de vie adapté  destiné pour les enfants et jeunes adultes autistes ou ayant une déficience intellectuelle ou physique nécessitant un accompagnement constant. L'installation est présentement en construction à Saint-Georges.

Pour contribuer en faisant l’achat d’une ou de plusieurs briques du mur symbolique, visitez le site de la Maison Mathéo: www.maisonmatheo.com

À lire également

Lancement de la campagne de souscription pour la Maison Mathéo

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les collectes de sang à venir en juillet

Publié hier à 10h00

Les collectes de sang à venir en juillet

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Jeudi 2 juillet Saint-Georges: Salle paroissiale (secteur Ouest), de 13 h à 20 h. Objectif: 200 donneurs. Mardi 7 juillet Saint-Joseph-de-Beauce: Centre Frameco, de 14 h à 20 h. ...

LIRE LA SUITE
Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

Publié le 30 juin 2026

Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 11 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 138%. Comparativement, il était à 67% pour l'Hôpital de Thetford, à 100% pour celui de Montmagny, et à 68 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre ...

LIRE LA SUITE
Une RTF en voie de fermer ses portes à Saint-Prosper

Publié le 28 juin 2026

Une RTF en voie de fermer ses portes à Saint-Prosper

Une ressource intermédiaire de type familial (RTF) établie à Saint-Prosper, qui héberge cinq hommes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, devra fermer ses portes le 2 novembre prochain,  faute de renouvellement de contrat avec Santé Québec Chaudière-Appalaches. « C'est David contre Goliath », s'est exprimé à EnBeauce.com la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge