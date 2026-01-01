Don de 1008 $ à la Maison Mathéo

La Fondation Santé Beauce-Etchemin vient de recevoir un don de 1008 $, remis par les équipes de la Fromagerie Victoria de Saint-Georges et de Thetford Mines.

La somme a été amassée dans le cadre de la journée Une poutine, un don, du 4 juin dernier.

Ce montant contribuera à soutenir la mission de la Maison Mathéo, un futur milieu de vie adapté destiné pour les enfants et jeunes adultes autistes ou ayant une déficience intellectuelle ou physique nécessitant un accompagnement constant. L'installation est présentement en construction à Saint-Georges.

Pour contribuer en faisant l’achat d’une ou de plusieurs briques du mur symbolique, visitez le site de la Maison Mathéo: www.maisonmatheo.com