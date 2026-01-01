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Un objectif de 4,5 M$

Lancement de la campagne de souscription pour la Maison Mathéo

durée 17h00
7 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), en collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, ont procédé aujourd’hui au lancement officiel de la campagne de souscription  majeure pour la construction de la Maison Mathéo.

Le chantier de ce projet de 9 M$ est déjà en marche depuis quatre semaines, sur la 10e avenue dans le secteur Est de Saint-Georges. Cet établissement pourra accueillir neuf jeunes et six adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou une déficience physique.

Rappelons que c’est en cherchant une ressource dans la région pour son fils Mathéo, atteint d'autisme, que Jonathan Bernard, et sa conjointe, ont eu l’idée de créer ce nouvel endroit, qui est inexistant dans Chaudière-Appalaches.

Le grand-père du jeune ado de 15 ans, Gilles Bernard a proposé un modèle unique de concevoir et financer la construction de la résidence en mode privé, en collaboration avec le Centre intégré de santé et  de services sociaux de Chaudière-Appalaches  (CISSS-CA), puis de remettre la maison au réseau public pour son exploitation. M. Bernard investit personnellement une somme de 4 M$.

La FSBE s'est engagée dans l'aventure, à raison de 500 000 $, et agit à titre de maître d’œuvre du projet. Elle cédera le bâtiment au CISSS de Chaudière-Appalaches à la fin des travaux, prévue cet automne . Le CISSS assurera  ensuite l’exploitation et la pérennité de la résidence. D'ailleurs, on a annoncé aujourd'hui que le recrutement du personnel débutera bientôt, afin de trouver la vingtaine d'employés requis pour opérer le centre.

C'est Jonathan Bernard qui agit comme président d’honneur de la campagne, laquelle vise à recueillir 4,5 M$. «Il n'y a pas de "petit don", a-t-il indiqué. Tous les montants sont importants.» La communauté est invitée à contribuer, notamment en participant à la campagne Achetez votre brique, symbole concret de solidarité, ou en prenant part aux initiatives partenaires mises en place dans la région.  

Lors de l'événement de lancement, qui s'est déroulé à l’Hôpital de Saint-Georges, l'administrateur de la Caisse Desjardins du Coeur de-la-Beauce, André St-Pierre, a confirmé un don de 400 000 $ au projet, provenant du fonds du Grand Mouvement de l'institution financière.

Les contributions peuvent être acheminées via les sites web de la Maison Mathéo ainsi que de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Enfin, d'autres annonces de soutien financier viendront au cours des prochaines semaines, a fait savoir la directrice générale de la Fondation,  Lynda Vaillancourt.

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