La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 28 juin

En tête-à-tête avec Claude Poulin

Dans cet épisode, nous vous invitons à découvrir le parcours exceptionnel de Claude Poulin, qui a récemment pris sa retraite après 43 années de carrière dans le monde municipal, dont les dix dernières comme directeur général de la Ville de Saint-Georges.

Sarcome d'Ewing: Jessika Morin Drouin essaie un programme mexicain

Atteinte d’un Sarcome d’Ewing stade 4, une forme rare de cancer qui s’attaque aux os et aux tissus mous, Jessika Morin Drouin s’envolera le 1er juillet pour suivre un programme de traitement mexicain.

Dimanche 29 juin

Le Ciné-Parc de Saint-Georges, premier au Québec

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique de Sartigan.

Pierre-Olivier Doyon impatient de relever le Défi vision

Il ne reste plus qu'une semaine avant que Pierre-Olivier Doyon, résident de Notre-Dame-des-Pins, participe pour la première fois au Défi vision – La course la plus folle au monde.

Saint-Hilaire-de-Dorset reconnue zone endémique pour la maladie de Lyme

Saint-Hilaire-de-Dorset devient la première municipalité de la Beauce officiellement reconnue comme zone endémique pour la maladie de Lyme.

Retour en images sur les Championnats canadiens de cyclisme sur route

Les épreuves de course sur route des Championnats canadiens de cyclisme 2025 se sont déroulées en fin de semaine à Saint-Georges.

Lundi 30 juin

Pont ferroviaire de Vallée-Jonction: la construction avance à un «rythme soutenu»

Les travaux de construction du pont ferroviaire, qui enjambera la rivière Chaudière à Vallée-Jonction, «avancent à un rythme soutenu.»

L'entreprise duBreton exige l’étiquetage obligatoire des produits de porc modifié génétiquementL'entreprise duBreton, principal producteur nord-américain de porc biologique, exhorte les organismes de réglementation à exiger l’étiquetage obligatoire de tous les produits de porc modifié génétiquement, quelle qu’en soit l’origine.

Un 4e resto Tim Hortons à Saint-Georges

Un quatrième restaurant de la bannière Tim Hortons verra le jour à Saint-Georges, a appris EnBeauce.com.

On se fait fourrer

Avertissement: Âmes sensibles, s’abstenir. Je suis en beau maudit et si le titre de cette chronique vous heurte, ça pourrait faire encore plus mal car, en réalité, je suis en beau ta#*#*.

Mardi 1er juillet

Zones inondables: la consultation n'est pas terminée, selon le député Samuel Poulin

Le nouveau cadre réglementaire entourant les milieux hydriques, dont les zones inondables et les ouvrages de protection contre les inondations, que vient d'adopter le gouvernement du Québec, fera encore l'objet de consultations d'ici son entrée en vigueur.

Deux jeunes hockeyeurs beaucerons invités à des camps de la LNH

Deux attaquants originaires de la Beauce, Mavrick Lachance, et Jacob Mathieu, vivront une étape importante de leur parcours en participant cet été à des camps de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Café du Mille Lieux : un lieu pour tous, vivant et engagé

Au cœur de la 1re Avenue à Saint-Georges, un nouveau lieu attire l’attention : le Café du Mille Lieux. Dès qu’on y met les pieds, on sent qu’on entre dans un espace unique, à la fois chaleureux, inspirant et résolument tourné vers l’humain.

Raphaël Lessard fait vivre l’expérience stock-car aux curieux et passionnés

Les amateurs de stock-car ont eu droit à une expérience unique ce dimanche 29 juin à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Mercredi 2 juillet

Le projet Cumberland Expériences remporte une bourse de 25 000 $

La Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines a remporté la 7ᵉ édition du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT) du Conseil économique de Beauce (CEB), décrochant une bourse de 25 000 $ pour son ambitieux projet Cumberland Expériences.

Moisson Beauce veut offrir aux enfants la chance d'apprendre le ventre plein

Dès la prochaine rentrée scolaire, quatre écoles de la région bénéficieront du programme Cantine pour tous grâce à Moisson Beauce.

Heures d'ouverture prolongées des commerces: Saint-Georges dans le projet pilote

Saint-Georges fait partie des trois villes du Québec pour mettre en place un projet pilote visant à prolonger les heures d'ouverture de certains établissements commerciaux.

La passion d’Émile Bergeron le propulse parmi les meilleurs nageurs au pays

Après plus de deux ans de préparation et de sacrifices, le nageur Émile Bergeron est très heureux de pouvoir participer aux Jeux du Canada qui se tiendront à St-John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), du 8 au 25 août prochains.

Plus de 11 000 $ amassés pour les enfants malades de la Beauce

Le tournoi de Dek hockey, qui a rassemblé à Saint-Georges, le 21 juin, quelques 30 équipes et plus de 300 joueurs, a permis d'amasser un montant total de 11 191 $.

Créer des histoires dans le ciel: la vision de Yanick Roy

Quelque 125 drones ont illuminé le ciel de Saint-Georges ce mardi soir, à l’occasion de la Fête du Canada.

Jeudi 3 juillet

Un nouveau commerce de liquidation ouvre ses portes à Saint-Georges

Une nouvelle succursale fait son apparition à Saint-Georges dès ce jeudi 3 juillet, avec l'ouverture de Liquidazone, située au 584 boulevard Dionne dans l'ouest de la ville.

Plus de 300 élèves de la MRC Beauce-Sartigan bénéficient de la solidarité locale

La Table de concertation jeunesse-famille de Beauce-Sartigan et ses partenaires ont distribué des fournitures scolaires usagées en bon état ainsi que des cartes cadeaux à plus de 300 élèves du primaire et du secondaire de la MRC.

Perquisitions et arrestations en Beauce-Etchemin

Des perquisitions et arrestations ont eu lieu ce jeudi matin sur le Boulevard Bernard à Saint-Ephrem et sur la Route 277 à Lac-Etchemin.

L'Église Saint-Georges désignée comme site jubilaire

L'église Saint-Georges a été désignée comme église jubilaire par le diocèse de Québec, dans le cadre de l'Année Sainte 2025, que l'on identifie comme le jubilé.

Vendredi 4 juillet

Lac-Etchemin : Jérémy Dostie nommé à la direction urbanisme et environnement

La municipalité de Lac-Etchemin a annoncé, ce jeudi 3 juillet, la nomination de Jérémy Dostie, B.Sc., biologiste, au poste de directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement.

Noyade à Saint-Georges : un accident évitable selon le coroner

Le 22 mai 2024, Guy Ferland, un homme de 66 ans de Saint-Georges, est décédé à la suite d’une noyade accidentelle alors qu’il pêchait en aval du barrage Sartigan, dans un secteur prisé par les amateurs appelé « le Plateau ».

Le stade municipal de Saint-Zacharie de nouveau accessible au public

La Municipalité de Saint-Zacharie annonce la réouverture du stade municipal en dehors des heures de travail des employés municipaux, après une fermeture temporaire décrétée le 16 juin dernier pour des raisons de sécurité.

Rugby: la Beauce brille au Tournoi des régions 2025

L'équipe féminine U18 du Club de rugby des Lumberjacks ont remporté la médaille de bronze lors du Tournoi des régions 2025, qui s’est tenu le dimanche 29 juin à Trois-Rivières.

Le Mont-Cosmos ouvre ses portes pour inaugurer ses nouvelles installations

L’Observatoire du Mont-Cosmos, à Saint-Elzéar, invite le public à découvrir ses nouvelles installations ce samedi 5 juillet, lors d’une journée spéciale d’activités.