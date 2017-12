Grand défi Pierre Lavoie : 5 262 $ remis à l'école Roy et Saint-Louis de La Guadeloupe

Le cycliste Alain Bolduc de Saint-Éphrem, qui avait participé pour une troisième fois au Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) avec son équipe de la Great-West, compagnie d'assurance-vie, du 15 au 18 juin derniers, a remis un chèque de 5 262 $ amassé dans le cadre de ce défi sportif à l'école Roy et Saint-Louis de La Guadeloupe dernièrement.

Au cours de la prochaine année, des changements seront apportés, pas à pas, dans la dynamique de l’établissement grâce à ce don, ce qui permettra de donner un second souffle aux équipements, aux projets et aux activités sportives qui y sont pratiquées.

Ces changements auront non seulement une incidence sur les jeunes et leur motivation, mais également sur l’engagement des intervenants à faire du sport une priorité dans cette école de la Beauce.

Lorsqu'il a remis en personne le don aux élèves, M. Bolduc en a profité pour leur donner deux conférences afin de leur raconter l'expérience qu'il a vécue lors du Grand Défi Pierre Lavoie et de leur expliquer l’importance de l’activité physique et des saines habitudes de vie.

Précisons que l'équipe d'Alain Bolduc parrainait deux écoles primaires pour l'édition 2017 du GDPL, soit celle de La Guadeloupe et une autre de Berthier-sur-Mer, à laquelle a été remis le même montant.

L'Éphremois, associé du cabinet de services financiers Les Assurances Rodrigue et Roy inc., et son équipe ont donc réussi à récolter un montant total de 10 524 $ pendant leur défi réalisé au mois de juin 2017, afin de soutenir le développement de saines habitudes de vie des jeunes du Québec.

Alain Roy participera à la 10e édition du Grand défi Pierre Lavoie qui aura lieu du 14 au 17 juin 2018.