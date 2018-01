Remplacement de l’ancien Sears : rien de prévu avant 2019

Ce ne sera pas en 2018 que les habitants de Saint-Georges pourront magasiner à l’endroit de l’ancien Sears du Carrefour Saint-Georges. Toutefois, le vice-président exécutif, exploitation commerce de détail chez Cominar, Guy Charron, a fait savoir que les choses allaient bouger en 2019.

« On travaille à trouver le ou les remplaçants, a-t-il assuré. Les choses avancent bien, mais nous ne sommes pas rendus à faire une annonce, mais ça se présente bien. »

Depuis un certain temps déjà, des négociations sont entamées avec un certain nombre de joueurs. « Lorsqu’on travaille avec des détaillants de nature internationale, ça peut prendre un certain temps. »

« La population de la région va être très heureuse, car je sais que c’est quelque chose de demandé », a-t-il ajouté en mentionnant que le ou les commerces en question, n’existent pas à Saint-Georges.

Puisqu’il pourrait s’agir de l’arrivée de deux commerces ou plus, des travaux seraient entrepris dans l’ancien Sears comme la construction d’une ère commune, de nouvelles entrées et des quais de déchargement.