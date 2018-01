La population invitée à bouger afin d'amasser des fonds pour la SPA Beauce-Etchemin

La 5e édition de l'événement « Bougeons pour la SPA Beauce-Etchemin » aura lieu lors du samedi 20 janvier prochain à la polyvalente de Saint-Georges, de 13 h 30 à 15 h. Tous les fonds amassés pendant cette journée seront remis à l’organisme et l'argent permettra de stériliser et de soigner plusieurs chiens et chats recueillis par ce dernier.

C'est grâce à l’appui de professeurs bénévoles que les participants, hommes et femmes, pourront s’amuser durant les différentes activités offertes à la fin du mois.

Des sessions d'auto-défense seront données par Michel Morin et son équipe de l’École de karaté Shotokan internationale de Beauce. Le but sera de montrer aux participants des mouvements qui leur permettront de se sortir de situations potentiellement dangereuses.

Du stretching sera également offert par Anouk Gaudet de l’École de danse Nancy Gilbert de Saint-Georges. Cet exercice visera entre autre à redonner aux muscles leur élasticité et leur flexibilité. Les participants à cette activité seront invités à apporter leur tapis d’exercice ou une grande serviette pour l'occasion.

En nouveauté cette année, Magalie Létourneau, propriétaire du studio de danse aérobique Passion Énergie à Saint-Georges, offrira une session d'aérobie, d'insanity de de piyo. Une session de zumba sera finalement donnée par Magalie Létourneau et Anouk Gaudet, comme lors des éditions des années passées.

Les participants pourront choisir de faire une activité durant toute la période prévue ou d’en essayer une deuxième après la pause. Le coût d'entrée sera de 10 $ par adulte et de 3 $ par enfant de moins de 12 ans. Une garderie gratuite sera disponible durant l’activité. Plusieurs

prix de présence y seront également tirés.

Les organisatrices de l'événement souhaitent enfin lancer un défi aux entreprises de la région de venir participer à l’activité, car elles considèrent que « c’est une belle occasion de venir s’amuser entre collègues ».

Lors des années précédentes, la SPA avait accueili une centaine de personnes pour la 3e édition en 2016, et près d'une centaine de personnes pour la 4e édition en 2017.

Rappelons que la SPA Beauce-Etchemin est une entreprise sans but lucratif qui s’est donnée comme mission d’améliorer la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, leur bien-être et leur sécurité, tout en éduquant et en sensibilisant la population à l’importance de la stérilisation.