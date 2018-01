Des élèves de l’EJM de Beauceville participent à un avant-midi carrière

Pour une deuxième année consécutive, les élèves de 4e et 5e du secondaire de l’École Jésus-Marie participent à un événement qui leur permet d’approfondir leur réflexion sur leur objectif de carrière.

Plus de vingt métiers étaient suggérés aux élèves et ces derniers devaient en sélectionner quatre. Chaque élève a assisté à quatre ateliers d’une durée de 30 minutes où les professionnels présents partageaient leur expérience du métier.

Les métiers présents étaient : ingénieur civil, enseignant au Cégep, physiothérapeute, forces armées, électro-industriel, ergothérapeute, planificateur financier, comptable, chiropraticien, biologiste, designer d’intérieur, policier, entrepreneur en construction, charpentier-menuisier, psychologue, informaticien, initiation aux médias sociaux publicitaires, machiniste, infirmière, technicien en médecine nucléaire et directeur en ressources humaines.

Le choix professionnel est très important et décisif dans la vie des adolescents, c’est pourquoi les élèves ont besoin de se renseigner sur le monde du travail et les différentes possibilités de carrières en fonction de leurs intérêts. Le fait de rencontrer des professionnels œuvrant dans le domaine permet une exploration différente du monde du travail. Ils ont eu la chance de rencontrer des professionnels passionnés de leur profession et cette expérience a pu leur permettre de s'ouvrir à de nouvelles perspectives.

Les organisateurs de cet événement, Marie-Michèle Drouin, conseillère d’orientation à Jésus-Marie ainsi que Michel Mercier, responsable des services aux élèves sont très heureux de cette édition forte enrichissante. Ils désirent remercier les conférenciers ainsi que tous les collaborateurs à l’interne qui ont fait de cette activité, un succès.