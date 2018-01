Programme d’installation de gicleurs dans les résidences privées : Dominique Vien se réjouit

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, se réjouit de la bonification du programme d’aide financière pour l’installation de système de gicleurs dans les résidences privées pour ainés (RPA).

« La bonification annoncée démontre notre engagement collectif pour mieux protéger la vie et la sécurité des ainés qui habitent en RPA. En tant que ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, je suis particulièrement heureuse de constater qu’environ 116 résidences de la région seront admissibles à ce coup de pouce supplémentaire pour poursuivre leur engagement auprès des aînés », a indiqué Mme Vien.

Ce programme est un investissement supplémentaire de 67,43 M$ qui a été annoncé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

« La sécurité des aînés qui habitent dans des résidences privées pour aînés a toujours été une priorité pour notre gouvernement. Nous avions annoncé il y a quelques mois que nous étions en révision du programme mis en place en 2015. Après consultation des différents intervenants, nous sommes persuadés d’être arrivés à une bonification substantielle, qui permettra aux RPA d’avoir un meilleur appui financier et de mener à terme leurs travaux plus rapidement, et ce, au bénéfice des aînés qui y résident », a commenté M. Barrette.