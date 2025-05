Préavis de grève chez Postes Canada : des retards possibles dès le 23 mai

L’organisme sans but lucratif Aimes-tu ma différence? invite les Beaucerons à soutenir leur cause et à venir voir leur prochain spectacle. Ancien enseignant, Michel Leclerc est le président de cet organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec une différence et qui sont parfois victimes d'intimidation en Beauce-Etchemin. Il l’a créé en ...