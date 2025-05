Nouveau CA au Club FADOQ Saint-Georges

Les membres du Club FADOQ Saint-Georges viennent d'élire un tout nouveau conseil d’administration.

Il est composé de Neil Mathieu, président, Régis Drouin, vice-président, Martin Audet, trésorier, Sylvie Poulin, secrétaire, Juliette Fortin, registraire, Jean-Marc Giguère, administrateur responsable des locations et entretien des salles, ansi que Lisa Morissette, administratrice, responsable du pickleball et des infolettres. Deux sièges sont à combler.

«De nos jours, les aînés vivent plus longtemps et sont plus actifs. Ils ont besoin de locaux adaptés, sécuritaires et confortables pour bouger et socialiser en groupe. Notre nouveau conseil d’administration travaillera en ce sens et assurera la pérennité des activités avec des comités attachés à chacune d’elles», a signalé le président Mathieu.

Signalons que le club georgien est le plus important de Chaudière-Appalaches, en termes d'effectif, avec ses 2 400 membres.