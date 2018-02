La Municipalité de Saint-Gédéon est privée d’eau potable ce matin

En raison d’un bris d’aqueduc majeur, la Municipalité de Sant-Gédéon est privée d’eau potable ce matin.

Le maire, Alain Quirion, a confirmé que les 2200 personnes n’avaient plus d’eau potable et que pour l’instant, il ignorait les causes de ce bris, qui s’est déclaré dimanche (4 février) vers 19 h.

La directrice générale, Erika Ouellet, a fait savoir que la circulation est déviée de manière sécuritaire sur la route 204 et qu’un avis d’ébullition est en vigueur.

Pour les personnes qui veulent obtenir de l’eau, ils peuvent se rendre à la municipalité et que celle-ci va en distribuer.