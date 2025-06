La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 31 mai



En tête-à-tête avec Dre Catherine Déry

Pédiatre au grand coeur, Dre Catherine Déry vient tout juste de prendre sa retraite après presque 30 ans en poste à l'hôpital de Saint-Georges.



Services ambulanciers en Beauce : des défis persistants malgré les efforts

En mai, le Vérificateur général du Québec a dressé un constat alarmant sur l’état des services ambulanciers dans la province. À l’échelle du Québec, 45 % des appels urgents génèrent des temps de réponse supérieurs à 10 minutes — un délai critique dans les cas où chaque seconde compte.

Dimanche 1er juin



Raymond Delarosbil reprend les rênes du Cool FM de Saint-Georges

Le Cool FM de Saint-Georges annonce le retour de Raymond Delarosbil au poste de directeur général de l’équipe de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).



La Course colorée attire des centaines de participants au Parc des Sept-Chutes

Malgré une météo incertaine, plusieurs centaines de personnes ont pris part, ce samedi 31 mai, à la Course colorée organisée au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges.



Plus de 250 coureurs à la 2e édition de « Je cours Rotary » à Saint-Georges

La seconde édition de la course « Je cours Rotary » a rassemblé 260 coureurs ce samedi 31 mai à Saint-Georges. Un chiffre qui double la participation de l’an dernier, signe que l’événement gagne en popularité.



Saint-Côme-Linière : 200 ans d’histoire en images

Pour souligner les 200 ans de fondation de Saint-Côme-Linière, une série de photos comparatives, réalisée par EnBeauce.com, permet de mesurer l’évolution de cette municipalité beauceronne, marquée par une riche histoire et un attachement profond à son patrimoine.

Lundi 2 juin



Dévoilement du Monument commémoratif du Souvenir de Lévis

C'est ce samedi 31 mai, à la Terrasse du Chevalier-de-Lévis que le Régiment de la Chaudière, en collaboration avec la Ville de Lévis et la Fondation du Musée du Régiment, a procédé au dévoilement officiel du Monument commémoratif du Souvenir de Lévis.



Le Groupe NPI | Nikol Poulin reçoit le Jarret d'Or

Le Groupe NPI | Nikol Poulin s'est vu remettre le Jarret d'Or lors du 36e Gala de l’entreprise beauceronne organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges le 31 mai.



Des 5 à 7 pour découvrir l'univers des femmes en politique municipale

En lien avec les élections municipales du 2 novembre prochain, le Centre-Femmes de Beauce organise des 5 à 7 pour découvrir et échanger sur la réalité des femmes en politique.

Mardi 3 juin



Espace Carpe Diem: il faudra trouver un remplacement à la surface gazonnée

Les pluies incessantes de ce printemps ont démontré que la surface gazonnée de l'Espace Carpe Diem devra être remplacée pour garder le site en état d'accueillir les activités.



Un McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce

Un restaurant McDonald's devrait ouvrir ses portes à Saint-Joseph-de-Beauce d'ici la fin de l'année 2025.



Postes Canada rejette la demande d’arbitrage du syndicat

Alors que le conflit de travail perdure avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), Postes Canada a rejeté, ce dimanche 1er juin, la proposition du syndicat de recourir à un arbitrage exécutoire.



Des arbres plantés un peu trop «proches» au goût du maire Veilleux

S'il estime que le projet est «extraordinaire», le maire de Beauceville, François Veilleux, croit que les arbres qui ont été plantés la semaine dernière, dans le cadre de l'opération de Reboisement social, sont un peu trop «proches» les uns par rapport aux autres.



Saints-Anges lance ses festivités du 150e de fondation

C'est à compter de jeudi que seront lancées les premières véritables festivités entourant les célébrations du 150e anniversaire de fondation de la municipalité de Saints-Anges.

Mercredi 4 juin



Un secteur «accidentogène» identifié en Chaudière-Appalaches

Selon la Sûreté du Québec, un des 10 sites névralgiques de tronçons de route présentant un risque élevé de collisions mortelles ou avec blessés graves, se trouve en Chaudière-Appalaches.



Marie-Philip Poulin protégée, Emmy Fecteau dans la mire des équipes d’expansion

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé ce mardi 3 juin les listes de protection officielles de ses six équipes inaugurales, en vue de la formation des nouvelles équipes d’expansion de Seattle et de Vancouver, qui feront leur entrée dans la ligue en 2025-2026.



Hugo Berthiaume se lance dans la course à la mairie de Saint-Elzéar

Hugo Berthiaume, conseiller municipal depuis 12 ans à Saint-Elzéar, a annoncé officiellement, ce mercredi 4 juin, sa candidature au poste de maire en vue des élections municipales à venir.



Robotique: trois champions beaucerons représenteront le Canada en finale mondiale

Trois élèves de la Polyvalente de Saint-Georges, couronnés champions canadiens en robotique, représenteront le Canada en finale mondiale de cette discipline, l'automne prochain.



Tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium: un nouveau coup d'assommoir pour la Beauce

Depuis ce mercredi matin, les entreprises de la Beauce doivent composer avec une surtaxe de 50 % sur l’acier et l’aluminium imposée par les États-Unis. Après une première hausse à 25 % en mars, cette nouvelle escalade tarifaire frappe de plein fouet un pan important de l’économie régionale, largement tourné vers l’exportation. Tour d’horizon des réactions et des stratégies mises en place.



Le Camp des Champions veut former des athlètes… et des souvenirs

Lancé en 2023 à Saint-Georges, le Camp des Champions est devenu en trois ans un incontournable pour les jeunes passionnés de football. Fondé par trois joueurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Louis Drolet, Samuel Fortin et Marc-Antoine Voyer, le projet ne cesse de prendre de l’ampleur.

Jeudi 5 juin



Tim Hortons à Beauceville: la date de réouverture n'est pas fixée

La date de réouverture du restaurant Tim Hortons de Beauceville n'est toujours pas fixée.



Prolongement de l’autoroute 73: Samuel Poulin demande l'appui au tracé retenu

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, demande l’adhésion des propriétaires de terrains, ainsi que l’appui formel de l’Union des producteurs agricoles (UPA), pour le tracé retenu dans le projet de prolongement de l’autoroute 73.



Saint-Georges: Jérôme Gendreau annonce sa candidature comme conseiller municipal

L'ancien journaliste de la station radiophonique COOL-FM, Jérome Gendreau, vient d'annoncer sur sa page Facebook, qu'il tentera de se faire élire comme conseiller municipal de la Ville de Saint-Georges, lors du scrutin du 2 novembre prochain.



Marqueuse-chronométreuse par passion: le parcours de Sarah-Michèle Morin

Formée avant tout par son père dès l’âge de 13 ans, Sarah-Michèle Morin est marqueuse-chronométreuse depuis maintenant une douzaine d'années.

Vendredi 6 juin



Les finalistes du Gala des Perséides 2025 sont dévoilés

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a levé le voile sur les finalistes de la 13e édition de son Gala des Perséides, lors d’une soirée tenue ce jeudi 5 juin au restaurant Giovannina de Sainte-Marie.



Campagne Biscuit sourire: près de 100 000 $ récoltés dans la région

Dans la région, la campagne Biscuit sourire 2025, de Tim Hortons, aura permis d'amasser un montant exceptionnel de 98 759 $.



Saint-Côme-Linière : un projet domiciliaire prévoit l’aménagement de 19 terrains

Un important projet de développement résidentiel verra le jour dans le secteur du prolongement de la 13e Rue à Saint-Côme-Linière, avec l’aménagement de 19 nouveaux terrains destinés à divers types d’habitations.



Un septuagénaire retrouvé inanimé dans une piscine

Un septuagénaire a été retrouvé inconscient dans une piscine d'une résidence de la 9e avenue à Beauceville.



MRC Beauce-Centre: trois maires confirment qu'ils se représentent

Trois des dix maires, qui forment le conseil de la MRC Beauce-Centre, ont confirmé jusqu'ici qu'ils solliciteront un nouveau mandat, en vue des élections municipales du 2 novembre prochain.