Une trentaine de personnes ont assisté à la conférence offerte par l’AFÉAS

Ils étaient une trentaine de personnes à assister à la conférence Santé cardio-vasculaire et santé mentale, qui était offerte par l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) de Saint-Georges le 7 février dernier.

Suzie Moreau, médecin à la retraite, était l’invitée et a abordé les thèmes comme le fonctionnement du système cardiovasculaire et l’importance d’être actif.

« Quand on est en bonne santé cardiovasculaire, on a moins de chance de faire une dépression », a-t-elle souligné. Selon elle, un exercice modéré pendant 30 minutes suffit à améliorer la santé globale, suscite un effet d’apaisant, euphorisant et contribue à équilibrer l’humeur.

La prochaine activité organisée par l’AFÉAS sera un 5 à 7 le 6 mars et portera sur la précarité et l’itinérance au féminin.