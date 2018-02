Un outil de sensibilisation à la maltraitance des aînés voit le jour en Beauce et dans les Etchemins

Un nouvel outil de sensibilisation pour informer les aînés et leur entourage à la maltraitance et à la bientraitance a vu le jour en Beauce et dans les Etchemins vendredi le 16 février dernier.

À lire également :

Des cartes à jouer, un passe-temps populaire auprès des aînés, seront utilisées pour les rejoindre dans leur foyer et dans leurs loisirs afin de susciter la discussion et la réflexion.

Les jeux de cartes permettront d’aborder des thèmes délicats ou sensibles en vue de démontrer aux aînés et à la population que la maltraitance est inacceptable et qu’il faut y voir.

Le paquet de cartes dont il est question compte 27 cartes-conseils qui présentent des informations sur la maltraitance, ainsi que 15 cartes d’organismes publics, privés et communautaires qui offrent des services et de l’aide aux aînés.

Selon des estimations à partir d’études pancanadiennes citées dans le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015, ainsi qu'un recensement de 2011 de Statistique Canada, entre 4 % et 7 % des aînés vivant dans un ménage privé sont susceptibles de vivre une situation de maltraitance dans l’ensemble du Québec.

En Chaudière-Appalaches, entre 2 400 et 4 800 personnes aînées qui vivent en ménage privé seraient victimes de maltraitance sous forme de violence ou de négligence selon ces données.

Précisons que ce projet est une initiative de la Table de concertation des aînés de Beauce ainsi que de celle des Etchemins, et il est inspiré de la Table pour contrer la maltraitance de la région de Thetford Mines.

Les Tables de concertation mentionnées ci-haut invitent les organismes et les regroupements qui ont le désir de sensibiliser les aînés et leur entourage à la maltraitance envers les aînés à contacter Sophie Veilleux au 418-774-3304, poste 32 500, afin d'obtenir gratuitement un ou quelques jeux de cartes.