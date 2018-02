Le Service de sécurité incendie de St-Georges se dote d'une nouvelle unité

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges a mis en service une nouvelle unité servant à intervenir en présence de certaines matières dangereuses.

À lire également :

La particularité de cette unité est l’aménagement d’une douche de décontamination située dans la partie avant. Cette douche, équipée d’un chauffe-eau, peut être utilisée en toute saison.

Ainsi, si une personne est contaminée par une substance chimique ou toxique, il sera possible de la décontaminer avant son transport en ambulance, et ce, dans un endroit sécuritaire, et en tout temps.

Il sera également possible de procéder sur les lieux d’une intervention à la décontamination des pompiers conformément aux nouvelles normes en vigueur.

L’approvisionnement en eau se fera à partir des sources habituelles ou du réservoir du camion incendie. L’unité sera également équipée d’un bassin de récupération au cas où l’eau rejetée présenterait un risque de contamination pour l’environnement.

Cet équipement polyvalent, qui a nécessité un investissement de 40 000 $, a déjà été utilisé lors de plusieurs interventions. Il améliore de façon significative le service aux citoyens.