La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

SAMEDI 21 JUIN



Du soleil, du monde et de l’action à l’Autodrome Chaudière

C’est sous un ciel parfaitement dégagé que l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a vibré ce samedi 21 juin, alors que les amateurs de stock-car se sont déplacés en grand nombre pour assister aux différentes épreuves au programme.



Accident majeur à Saint-Frédéric : un motocycliste est décédé

Le grave accident impliquant une voiture et plusieurs motocyclettes qui est survenu ce samedi 21 juin, vers 9h30, sur la route 112 entre Vallée-Jonction et Saint-Frédéric a fait un mort parmi les blessés.

DIMANCHE 22 JUIN



Pénurie de main-d’œuvre : les chambres de commerce montent au front

À l’occasion de leur grande rencontre annuelle, la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) ont uni leurs voix, le mardi 17 juin à Rivière-du-Loup, pour exiger un moratoire immédiat sur les restrictions au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), en vigueur depuis l’automne 2024.



Des jeux d’eau désormais accessibles à la Cité sportive de Beauceville

Le service des loisirs de la Ville de Beauceville a officiellement inauguré, ce dimanche 22 juin, ses tout nouveaux jeux d’eau à la Cité sportive Rotary, un projet rassembleur pour les familles, concrétisé après plusieurs années d’attente.



Dans l’œil de la tempête avec Gabriel Cyr, chasseur d’orages en Beauce

Alors que les prévisions du jeudi 19 juin annonçaient des orages violents accompagnés d’un risque de tornade, EnBeauce.com a suivi Gabriel Cyr, jeune chasseur d’orages originaire de Saint-Elzéar, pour une journée de traque à travers le sud du Québec.

LUNDI 23 JUIN



Une première session parlementaire «intense et stimulante», selon Jason Groleau

À l'heure du bilan de sa première session qui se termine à Ottawa, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, considère que cette expérience « fut une entrée en matière à la fois intense et stimulante. »



Amir s'installe à Saint-Georges

La rumeur se propageait depuis de nombreuses semaines, mais c'est désormais officiel: le restaurant Amir s'installe à Saint-Georges.



Irez-vous à Old Orchard c't'été?

En 1975, Sylvain Lelièvre chantait : « Oui nous irons à Old Orchard c’t’été…» faisant référence à l’engouement que les Québécois, et de nombreux Beaucerons avaient pour les plages de la Nouvelle-Angleterre, notamment celles d’Old Orchard.

MARDI 24 JUIN



Défi têtes rasées Leucan: 215 000$ amassés en Beauce

Le Défi têtes raséesMD Leucan en Beauce, qui s'est tenu le samedi 21 juin sous la présidence d’honneur de Michel Delisle, chef de le direction chez Avantis Coopérative, a permis d'amasser la somme de 215 000$ pour la cause.



Le Beauceron Émile Bergeron participera aux Jeux du Canada

Le Beauceron Émile Bergeron participera aux Jeux du Canada, comme membre de l'équipe masculine de natation du Québec.



Production acéricole 2025: la 2e meilleure récolte jamais enregistrée

Le printemps acéricole 2025 a permis de produire 225 millions de livres de sirop d’érable, pour une valeur de 750 millions dollars.

MERCREDI 25 JUIN



En tête-à-tête avec Marie-France Roy, Josée Veilleux et Guylaine Bilodeau

Marie-France Roy, Josée Veilleux et Guylaine Bilodeau forment Les Québecwises, l'équipe numéro 24 du Trek Rose Trip.



Malgré son efficacité, le nouvel horaire n'a pas fait l'unanimité

Bien qu’il ait prouvé son efficacité, le nouvel horaire instauré à la polyvalente de Saint-Georges durant les dernières semaines n’a pas fait l’unanimité.



Prix de la LPHF: Marie-Philip Poulin et Emmy Fecteau récompensées

Les Beauceronnes ne sont pas passées inaperçues à la cérémonie des Prix 2025 de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) qui a eu lieu aujourd'hui à Ottawa.



Serge Fiori, le fragile géant

Pendant les quelques mois où j'ai été morning man à la station radiophonique communautaire CHGA-FM de Maniwaki, voilà fort longtemps, j'ouvrais immanquablement l'émission en faisant tourner la chanson Dixie du groupe Harmonium.

JEUDI 26 JUIN



Les Snowbirds de passage dans le ciel de la Beauce

Les Snowbirds, célèbre escadrille acrobatique des Forces armées canadiennes, ont offert tout un spectacle visuel ce mercredi 25 juin en fin d’après-midi en survolant la Beauce, notamment Saint-Georges et Beauceville, au grand plaisir des citoyens qui avaient levé les yeux au ciel.



Karina Roy devient la directrice générale par intérim du CSSBE

Lors de la dernière séance publique de l’année scolaire, qui s’est tenu ce mercredi à Saint-Georges, le conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a nommé Karina Roy à titre de directrice générale par intérim.



Coupures budgétaires: le CSSBE tente de limiter les impacts négatifs

Les réductions budgétaires annoncées par le gouvernement en prévision de l’année scolaire 2025-2026 auront un impact direct sur les établissements et les usagers du Centre de services scolaire de la Beauce Etchemins (CSSBE).



Délits de nature sexuelle: arrestation de Keven Mathieu

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, hier, à l’arrestation de Keven Mathieu, 34 ans, de East Broughton, relativement à des délits de nature sexuelle.



La Beauce tire largement son «épingle du jeu» des investissements gouvernementaux

«La Beauce tire largement son épingle du jeu dans les récents investissements gouvernementaux. L’agrandissement de l’urgence à l’Hôpital de Saint-Georges et l’obtention des Jeux du Québec en sont des exemples probants.»



Une journée en immersion avec les jeunes du Camp des Champions

Le Camp des Champions bat son plein cette semaine sur le terrain du Cégep Beauce-Appalaches, où plus d’une centaine de jeunes de 10 à 15 ans participent à cette édition 2025 déjà bien lancée.

VENDREDI 27 JUIN



Une toute première politique culturelle pour la Nouvelle-Beauce

Commencés en 2021, les travaux pour réaliser la toute première politique culturelle de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont connu leur aboutissement, hier soir, avec le dévoilement du document final.



Arrestation de Keven Mathieu : l'École Jésus-Marie réagit

L’École Jésus-Marie de Beauceville a réagi officiellement à l’arrestation de l’un de ses enseignants, Keven Mathieu, 34 ans, d’East Broughton, accusé de délits de nature sexuelle.



Décès d'un homme sur une ferme de Saint-Honoré-de-Shenley

Un accident de travail a provoqué la mort d'un homme dans la quarantaine, ce matin, sur une ferme située dans le 9e rang de Saint-Honoré-de-Shenley.



Meurtre ou accident ? Devenez juré dans l’affaire Maggie Smith

Plongez au cœur d’une enquête judiciaire dans le tout nouveau théâtre immersif présenté sur le site historique de Cumberland, Le procès dans l’affaire Maggie Smith, écrit et mis en scène par Yvan Poulin.