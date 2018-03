La Ville de Saint-Joseph misera davantage sur les familles et les aînés

En conférence de presse ce matin (6 mars), la Ville de Saint-Joseph a présenté sa nouvelle politique Famille – Aînés pour les années 2018-2020.

« Ce qui se trouve dans ce document est réalisable, a dit sans détour le maire Pierre Gilbert. Ce n’est pas de l’utopie ou des rêves qu’on a lancé dans les airs. »

Pour connaître les besoins de la population, la Ville a fait passer un sondage aux Joselois à l’automne dernier. Ledit sondage a été répondu par 163 individus dans le volet des aînés et la répartition des familles chez les 80 répondants incluait 297 individus.

« On veut améliorer la qualité de vie de nos citoyens et rendre la vie plus sécuritaire », a ajouté le directeur Service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, André Lambert.

En 2012, la Ville avait présenté sa politique des aînés et cette année, elle a ajouté celle des familles.

« On ne verra pas les changements [à court terme], car ce seront de petits détails à réaliser en cours de route », a souligné M. Lambert, qui a également mentionné que dans les projets à venir, certains demanderont des interventions financières et d’autres des demandes de subventions.

Pour la réalisation de cette politique, la Ville a reçu un certificat de reconnaissance de la part du Carrefour action municipale et famille. À noter que la Ville a aussi bénéficié de l’appui financier du ministère de la Famille, en collaboration avec le Carrefour action municipale et famille.

Le plan d’action triennal comporte des actions dans les champs d’intentions suivants : habitation, aménagements et infrastructures, sécurité du milieu de vie, déplacement, communications et réalisation avec le citoyen et participation sociale.

Des objectifs à atteindre

Habitation

• Améliorer la diffusion des services offerts aux aînés

Aménagement et infrastructures

• Embellissement des lieux et confort des citoyens

• Favoriser l’accessibilité universelle dans les bâtiments de la ville

• Amélioration du réseau routier de la Ville

• Compléter l’aménagement de la piste cyclable et la relier au réseau existant

• Rendre accessible à la communauté une salle multifonctionnelle pouvant accueillir plus de 200 personnes

Sécurité du milieu de vie

• Améliorer la sécurité des piétons dans la Ville

• S’assurer de prendre les moyens nécessaires pour la sécurité de la population

• Sensibiliser les aînés à la fraude téléphonique

• Favoriser l’accès à un médecin de famille pour notre population

Communications et relations avec le citoyen

• Maximiser les communications efficaces entre les citoyens et la municipalité

Déplacement

• Augmenter l’offre de service alimentaire à notre population

• Informer les citoyens sur les différents services de transport dans la communauté

Loisirs et participation sociale

• Favoriser la participation de la population à nos activités

• Favoriser l’accessibilité des familles aux camps de jour estivaux

• Informer la population sur les services disponibles