DPME et ses employés heureux des bienfaits du télétravail en Chaudière-Appalaches

Cela fait maintenant plus d’une dizaine d’années que Développement PME (DPME) accompagne les entreprises manufacturières et les aide à mettre en place des pratiques d’affaires gagnantes et novatrices.

Toujours dans cette optique, DPME a instauré en 2013 une politique de conciliation travail-famille, avec pour avantage de profiter d’une flexibilité des horaires pour les employés ayant des enfants, des parents vieillissants ou des personnes à charge nécessitant de s’absenter en journée pour des soins médicaux. À cela, l’apport de congés pour des raisons personnelles a bonifié les congés de maladie déjà offerts.

DPME – qui reste constamment à l’écoute de ses employés – s’est penchée sur la possibilité de faire un passage du travail au bureau vers le télétravail des employés à partir de leur domicile. Pour ce faire, elle a implanté de nouveaux outils afin de faciliter le travail à distance et par équipe, et ainsi augmenter l’efficacité et la productivité de ses employés.

Si dans un premier temps, une déduction des coûts de location de bureaux pour l’organisation est à notifier, les employés, quant à eux, se disent gagnants, que ça soit pour les temps de déplacement vers le bureau tout comme de la diminution de leurs coûts d’essence. À ces données, il faut rajouter le confort ressenti dans leurs vies personnelles (activités sportives, loisirs et autres).

Tout en poursuivant sur cette voie, en juin 2015, l’organisation s’est pleinement tournée vers le télétravail, conservant toutefois des bureaux physiques pour les rencontres avec les clients comme pour les réunions d’équipe de manière à préserver une cohésion de groupe malgré la distance.

Trois ans plus tard, les résultats croissants démontrent que le télétravail a apporté un gain de productivité incontestable. Année après année, DPME atteint – et dépasse – les objectifs fixés par ses bailleurs de fonds et son conseil d’administration.

Du côté des employés, c’est le bonheur qui règne. Tout sourire, chacun apprécie cette liberté et cette autonomie, de même que cette grande ouverture d’esprit et cette flexibilité que leur témoigne DPME. Ils se sentent valorisés et flattés de cette confiance accordée par la direction de l’organisation, de même que par ces mesures qui placent DPME comme un employeur de choix.