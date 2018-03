Un hommage à plus de 225 bénévoles à Saint-Éphrem-de-Beauce

Sous l’initiative du comité de la ruralité s’est tenu le 2 mars dernier, une soirée pour souligner l’implication des bénévoles dans la municipalité mais également l’arrivée des nouveaux résidents. Plus de 225 personnes ont assisté à cet événement qui s’est déroulé sous le signe de l’humour.

Pour débuter la soirée, les participants étaient accueillis par les membres du conseil municipal qui leur servaient un vin d’honneur. La soirée s’est ouverte officiellement avec Normand Roy, maire de St-Éphrem-de-Beauce, qui a remercié les bénévoles présents en ces mots : « C’est grâce à des gens de cœur comme vous si les citoyens sont bien reçus à la bibliothèque, s’ils sont dans un milieu de plus en plus fleuri, s’ils ont des activités sociales, culturelles et sportives très intéressantes et s’ils peuvent avoir de l’aide dans des moments difficiles.»

Il a également souligné l’apport inestimable des nouveaux résidents dans le développement de St-Éphrem-de-Beauce.

Par la suite, Josée Busque, Céline Marois et Marie-Josée Plante ont présenté brièvement chacune des 30 organisations bénévoles impliquées à St-Éphrem-de-Beauce. Patrick Couture en a profité pour glisser de petits clins d’oeil humouristiques durant ces présentations.

Durant la soirée, les participants étaient invités à prendre des photos sous la direction de Mme Luce Morin. Un service de buffet a permis aux gens de se restaurer et d’échanger entre eux.

Une soirée comme celle-ci a été rendu possible grâce à l’appui financier de la municipalité de St-Éphrem et par le soutien d’Olymel et d’Agropur qui ont fourni des denrées pour la préparation du lunch.

En terminant, on ne peut passer sous silence l’excellent travail fait par les bénévoles des cuisines collectives sous la supervision de M. Marcel Létourneau pour la préparation et le service du repas.