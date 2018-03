La liste des finalistes du 30e Gala de l'entreprise beauceronne a été dévoilée

La Chambre de commerce de Saint-Georges a dévoilé ce mardi 13 mars, sous la présidence d’honneur de Richard Poulin, le nom des finalistes des Prix Prestige, des Prix du Public et des Prix de ses partenaires d’affaires, qui seront remis au 30e Gala de l’entreprise beauceronne le 28 avril prochain.

Devant un parterre d’entrepreneurs, la présidente de la Chambre de commerce de Saint-Georges, Véronique Paquet, a remercié chaleureusement toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes, d’avoir participé en si grand nombre.

« Cette année, nous soulignons 30 ans de succès entrepreneurial en Beauce. Les entreprises d’ici influencent énormément notre quotidien et plus fortement encore notre dynamisme économique. C’est pourquoi j’aimerais, non seulement souhaiter bonne chance à tous les finalistes de cette année, mais j’insiste également pour les remercier de leurs contributions à la région, eux et toutes les entreprises et entrepreneurs avant eux », a-t-elle souligné au moment de son élocution.

Ainsi, voici la liste des finalistes pour le prix prestige :

Projet d’investissement Volet industriel : Industries P. F., Métal Duquet, Turbo Images

Industries P. F., Métal Duquet, Turbo Images Projet d’investissement Volet commercial : Le centre de croissance Entrepreunarial de Beauce, Studio Santé Gym, Shaker cuisine et mimologie, Saint-Georges.

Le centre de croissance Entrepreunarial de Beauce, Studio Santé Gym, Shaker cuisine et mimologie, Saint-Georges. Implication sociale et communautaire : V.K Création de contenu, TGI Conseil Plus, Les Entreprises Chassomaniak.

V.K Création de contenu, TGI Conseil Plus, Les Entreprises Chassomaniak. Travailleur autonome/microentreprise : Coaching en développement personnel, Kassiopeia par la Bohème, JP Réseaux sociaux.

Coaching en développement personnel, Kassiopeia par la Bohème, JP Réseaux sociaux. Nouvelle entreprise : Marché Gourmand un des 2, Shaker cuisine et mixologie, Saint-Georges, KaseMe

Marché Gourmand un des 2, Shaker cuisine et mixologie, Saint-Georges, KaseMe Services professionnels : CDID, Raymond Chabot Grant Thornton, Azur Bar à ongles.

CDID, Raymond Chabot Grant Thornton, Azur Bar à ongles. Intégration en entreprise : Beauce Art : L’international de la sculpture, Manac, CDID.

Beauce Art : L’international de la sculpture, Manac, CDID. Tourisme : La Cabane à Pierre Beauce, Bleuetière Marland, Les Délices d’Isabelle.

La Cabane à Pierre Beauce, Bleuetière Marland, Les Délices d’Isabelle. L’Aile Jeunesse : Restaurant Chez Gérard, Pépins, Les cours de Mme Marie-Ève.

La liste des finalistes pour le prix du Public :

​La chambre de commerce a souligné que plus de 11 000 votes électroniques entre les 29 janvier et le 23 février ont été effectués. La forte hausse du nombre de votes démontrer la popularité des six entreprises finalistes.

Prix du public Clinique d’optométrie : Centre Vision Bégin, Lunetterie New Look, Salon d’optique de Beauce

Centre Vision Bégin, Lunetterie New Look, Salon d’optique de Beauce Prix du public Restauration : Pub Rock Café, Shaker cuisine et mixologie, Saint-Georges, Restaurant La Vieille Tablée.

Les finalistes des Prix des Partenaires d’affaires :

Comme chaque année, les partenaires d’affaires soulignent les accomplissements des entreprises de la région, que ce soit par leurs contributions et leurs engagements ou la promotion de l’éducation sous toutes ses formes.

Éducation Interordres : N’Ware technologie, Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, Deloupe.

Le Gala de l’entreprise beauceronne, organisé par la Chambre de commerce de St-Georges, est une activité visant à reconnaître le talent et l’excellence entrepreneuriale de la Beauce. Source majeure de financement pour la Chambre de commerce, l’événement est soutenu par de nombreux partenaires et collaborateurs qui encouragent l’évolution et le réseautage entre entrepreneurs. Encore une fois cette année, Desjardins Entreprises Beauce-Sud et Appalaches est le partenaire officiel du Gala de l’entreprise beauceronne.