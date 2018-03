Signature d'un protocole d’entente du Plan de relance économique des Etchemins

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien et le député de Beauce-Sud, Paul Busque, ont souligné qu’une nouvelle étape avait été franchie avec la signature du protocole d’entente du Plan de relance économique des Etchemins.

À lire également :

Hier, les élus de la MRC des Etchemins ont entériné cette entente, annoncée en décembre 2017, qui comprend une aide financière de 3,6 M$ répartie sur trois ans afin de mettre en place des projets de nature récréotouristique, industrielle ou de villégiature.

« Je m’enorgueillis de la nouvelle étape qui est franchie aujourd’hui. La mise en place de cette entente, en collaboration avec les municipalités et la MRC des Etchemins, est un pas de plus dans la bonne direction. L’avenir des Etchemins est maintenant entre les mains des acteurs du milieu qui ont longuement travaillé sur le plan de relance. Nous avons fait notre part et la balle est maintenant du côté du milieu. Nous attendons impatiemment les résultats concrets sur le terrain par la mise en place de projets structurants. » a déclaré Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Ce financement provient de la mise à jour du Plan économique du Québec et vise à répondre aux défis démographiques et économiques de la MRC en plus de soutenir les initiatives des organismes locaux. Un comité de gestion sera d’ailleurs créé afin de définir la politique d’application et les règles d’octroi du financement.

« Aujourd’hui, notre gouvernement est heureux de participer aux efforts fournis par les partenaires du milieu afin d’assurer la vitalité du territoire de la MRC des Etchemins. Nous souhaitons que ce plan de relance puisse stimuler et diversifier l’économie tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie de la population etcheminoise. » a conclut, Paul Busque, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation