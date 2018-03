À quelles activités les Canadiens de 65 ans et plus consacrent-ils leur temps ?

Statistique Canada a publié aujourd'hui, mercredi le 21 mars 2018, une étude intitulée « Une journée dans la vie des Canadiens âgés : à quelles activités consacrent-ils leur temps ? ». Les données de cette étude s'appuient sur l’Enquête sociale générale (ESG) de 2015 sur l’emploi du temps, qui a servi à examiner le temps consacré par les Canadiens de 65 ans et plus à diverses activités.

À lire également :

L'étude traite des facteurs associés au temps consacré à ces activités et fournit également des comparaisons avec les données de l’ESG de 1986 sur l’emploi du temps.

L'emploi du temps des personnes âgées a été divisé entre les catégories d'activités suivantes pour cette étude de Statistique Canada :

Activités de loisirs actives et activités physiques

Socialiser et communiquer

Activités politiques, religieuses et communautaires

Culture et loisirs

Utilisation active des technologies (utilisation générale de l'ordinateur, jeux vidéo, Internet)

Activités de loisirs passives

Écouter la télévision

Écouter de la musique ou la radio

Lire en ligne ou en version papier des livres, des périodiques, des journaux et des lettres

Travaux ménagers non rémunérés

Préparation des repas

Activités de nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de la maison

L’étude porte également sur le travail rémunéré, l'achat de biens et de services, ainsi que le sommeil.

L'accent est mis sur les activités principales, consignées dans des journaux tenus pendant 24 heures par les répondants de l'enquête, de 4 h le matin à 4 h le lendemain. Toutes les activités ayant duré au moins 10 minutes ont été consignées.

Les femmes et les hommes âgés occupent leur temps de façon différente



Selon l'étude publiée plus tôt ce matin par Statistique Canada, 91 % des femmes âgées effectuaient des travaux ménagers non rémunérés en 2015, alors que c'était le cas de 83 % des hommes âgés. Plus précisément, les femmes âgées consacraient 32 minutes de plus que les hommes en moyenne chaque jour aux travaux ménagers non rémunérés.

Parmi les différents travaux ménagers non rémunérés, quelque 76 % des femmes âgées préparaient des repas, contre 61 % des hommes. À l'inverse, à peu près 30 % des hommes âgés effectuaient des activités de nettoyage ou d'entretien à l'extérieur, comparativement à 10 % des femmes.

En ce qui concerne les activités de loisirs actives et les activités physiques, 39 % des femmes âgées par rapport à 44 % des hommes âgés en pratiquaient en 2015, selon Statistique Canada. Les femmes étaient par contre plus susceptibles de socialiser et de communiquer que les hommes, pour un pourcentage de 46 % des femmes âgées contre 37 % des hommes âgés qui s'adonnaient à cette activité.

En 2015, environ neuf personnes âgées sur 10 consacraient du temps à des activités de loisirs passives comme écouter la télévision ou lire, y compris lire des documents en ligne. Les femmes âgées étaient plus enclines à lire que les hommes – 41 % contre 35 % –, alors que les hommes âgés étaient plus enclins à regarder la télévision (87 %) que les femmes âgées (82 %).

Les aînés les plus âgés consacrent plus de temps à des activités passives

En 2015, la proportion des personnes âgées faisant, ou non, partie de la population active qui s'est livrée à ce genre d'activités s'établissait à environ 9 %.

Chez les personnes âgées, 10 % d'entre elles qui ont déclaré être en excellente ou en très bonne santé participaient à des activités politiques, religieuses ou communautaires, contre 5 % de celles dont la santé était bonne ou mauvaise.

Selon Statistique Canada, les aînés les plus âgés passaient plus de temps à des activités passives et dormaient plus que les plus jeunes. Ils participaient aussi moins souvent à d'autres activités, comme utiliser la technologie.

Parmi les personnes âgées de 75 ans et plus, 22 % utilisaient les technologies au cours d'une journée donnée 2015, comparativement à 33 % des personnes de 65 à 74 ans.

Les personnes âgées sont moins actives aujourd'hui qu'en 1986

Entre 1986 et 2015, la proportion des femmes âgées qui ont dit participer à des activités de loisirs actives a reculé, selon l'étude de Statistique Canada.

En effet, 69 % des femmes âgées participaient à ces activités en 2015, excepté l'utilisation active de la technologie, alors que c'était le cas de 77 % d'entre elles en 1986. Les femmes âgées ont aussi déclaré consacrer 40 minutes de moins à des activités de loisirs actives en 2016 qu'en 1986.

Chez les hommes âgés, le temps moyen consacré à ces activités a diminué de 35 minutes pendant la période.

En 2015, 87 % des personnes âgées se livraient à des travaux ménagers non rémunérés, comparativement à 75 % en 1986. L'augmentation est principalement le fait des hommes âgés, dont le taux est passé de 59 % en 1986 à 83 % en 2015.

Rappelons que selon Statistique Canada, la population âgée de 65 ans et plus représentera près du quart de la population totale en 2031.

SOURCE : Statistique Canada