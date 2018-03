Deux projets de la région Chaudière-Appalaches ont été retenus au sujet du système alimentaire

À la suite d’un appel de projets lancé en décembre dernier, aujourd’hui, le mercredi 21 (mars) ont été dévoilés les projets retenus dans deux villes de la Chaudière-Appalaches. CDC ICI Montmagny-L’Islet – Récolter, conditionner et manger tout l’année ! Centre de la petite enfance Parc en ciel (Disraeli) – Le Jardin du Partage.

Par leurs innovations et leurs réponses apportées au besoin réel et urgent, ces projets de la région ont retenu l’attention du comité de sélection et partageront ainsi la somme de 15 000 $ afin d’améliorer la gestion et l’accessibilité des fruits et légumes.

Québec en Forme et la Fondation Louis Bonduelle se sont associés dans un appel de projets 100 ° pour soutenir et apporter des solutions au système alimentaire en mettant à contribution divers organismes que ce soit des municipalités, des organismes communautaires ou des institutions scolaires.

« Nous sommes très heureux d’appuyer 2 villes de la région de Chaudière-Appalaches dans le déploiement de projets en lien avec les saines habitudes de vie. Nous espérons que ce financement contribuera à offrir aux résidents de ces villes un meilleur accès aux fruits et légumes », a affirmé le directeur général de Québec en Forme, Éric Lamothe.

Sous la thématique « S’approvisionner autrement : fruits et légumes à l’année pour tous », le partenariat entre Québec en Forme et la Fondation Louis-Bonduelle permettra de remettre plus de 500 000 $ à 57 projets novateurs au Québec.

« Avec cet appel de projets, Québec en Forme souhaitait voir éclore des initiatives adaptées aux réalités locales et aux besoins des milieux ; une formule gagnante pour en assurer leur réussite. Les organismes ont été nombreux à répondre à l’appel démontrant ainsi que la volonté de faire mieux s’intègre dorénavant dans l’équation. En effet, plus de 400 projets ont été déposés et notre jury en a sélectionné 57. Ce financement permettra aux organismes de repenser les modes d’approvisionnement pour que chacun ait un meilleur accès à des fruits et légumes frais toute l’année ! », a souligné M. Lamothe.