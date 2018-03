Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud lance sa « Loto-persévérance »

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud a lancé, vendredi le 16 mars dernier, une campagne de financement intitulée « Loto-persévérance ». Cette dernière servira à amasser des fonds pour son projet de persévérance scolaire au Costa Rica, auquel participeront neuf jeunes Beaucerons de 16 à 18 ans à la fin du mois de juin 2018.

Pour se procurer des billets de tirage pour cette campagne de financement, il suffit de se rendre dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, ou encore de contacter l'un des participants au projet.

Chaque billet, d'une valeur de 10 $, donnera aux participants une chance sur 125 de gagner l’un des 16 prix offerts par le CJE, d’une valeur totale de 4 659,10 $.

Parmi les différents prix se trouvent entre autres un crédit-voyage de 1 000 $, de l'argent comptant chez Sitelle Mazda, 250 $ en billets de spectacles des Amants de la Scène, ainsi que des certificats cadeaux de 50 $ à 200 $ dans plusieurs commerces de la région.

Un total de 2 000 billets est disponible. Notons que le tirage aura lieu le 15 juin prochain.

Raisons d'être du projet de coopération internationale

Le but du projet est de faire en sorte que les neuf jeunes Beaucerons de 16 à 18 ans développent différentes compétences, notamment l’engagement, l’esprit d’équipe, le respect de soi et des autres et la gestion du stress, ce qui leur permettra de persévérer dans leur parcours scolaire.

Au Costa Rica, ils vivront au sein de familles, dans le village de Quebrada Honda, travailleront dans cette communauté et seront imprégnés de la culture costaricaine.

Ils concrétiseront également un défi, celui de gravir le plus haut mont du Costa Rica, le mont Chirripó, qui a une altitude de 3 820 mètres. Ces derniers feront son ascension sur deux jours.

Rappelons que l'aventure de coopération internationale que vivront ces jeunes Beaucerons sera d'une durée de 22 jours. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de deux intervenantes du CJE de Beauce-Sud et d'une intervenante du Centre d’éducation aux adultes Monseigneur-Beaudoin, de Saint-Georges.