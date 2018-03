Des investissements majeurs arrivent en Chaudière-Appalaches pour le dynamisme régional

Le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) a applaudi la décision gouvernementale de renouveler et bonifier les ententes de soutien à la mission des conseils régionaux de l’environnement (CRE).

Il s’agit d’une reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années et de l’efficacité des CRE sur le terrain à mobiliser et à rassembler les acteurs régionaux dans la recherche de solutions concertées pour le développement durable et la protection de l’environnement.

La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, a d’une certaine manière, démontré par ce soutien financier significatif qu’elle accorde sa confiance aux CRE, notamment dans la perspective de redoubler les efforts dans l’accompagnement des régions face aux défis climatiques et environnementaux.

Elle a exprimé clairement la pertinence d’un investissement dans ces organisations arrivent inclusive avec les différents acteurs socioéconomiques pour la transition énergétique, la mobilité durable, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs impacts, et la conservation des milieux naturels.

« De plus en plus d’intervenants et de décideurs régionaux reconnaissent la pertinence des interventions du CRECA et font appel à son expertise pour les conseiller et les accompagner», a précisé le président du CRECA, François Barret,.

En raison de leur fort attachement aux enjeux régionaux, les CRE ont une vision en matière de protection de l’environnement qui s’inscrit dans une logique de conciliation avec les impératifs économiques et sociaux.

« Le renouvellement et la bonification de notre entente nous permettront d’être beaucoup plus impliqués dans les dossiers et de renforcer notre présence et notre soutien auprès des partenaires régionaux», a mentionné Martin Vaillancourt, directeur général du CRECA.