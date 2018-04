La SQ rappelle aux automobilistes d’adapter leurs vitesses en raison des intempéries

Par les intempéries qui ont lieu en ce moment, la Sûreté du Québec de la région de la Capitale-Nationale–Chaudière- Appalaches tient à rappeler aux automobilistes l’importance d’adapter sa conduite aux conditions routières.

Il ne faut pas oublier que le comportement humain est en cause dans la majorité des collisions sur le réseau routier et la vitesse est une des causes principales de celles-ci.

La vitesse concerne tous les conducteurs et est présente tant sur les autoroutes, les routes rurales, les routes secondaires, les boulevards urbains que dans les zones résidentielles.

Ainsi, il est recommandé aux citoyens de limiter leur déplacement et de respecter leur capacité de conduite. Adapter sa vitesse signifie qu’il est parfois nécessaire de circuler sous la limite affichée par la signalisation. Gardons en tête que la vitesse – en plus d’impacter la capacité et le temps de réaction – augmente la distance de freinage et également la violence des chocs ainsi que la gravité des blessures.

Selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (Csr), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.