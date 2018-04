Sensibilisation aux agressions à caractère sexuel : un projet de volontariat sera lancé en Beauce

Les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud et de Beauce-Nord s’associent au Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Chaudière-Appalaches (CALACS) afin de mettre sur pied une campagne de sensibilisation aux agressions à caractère sexuel à l’échelle régionale.

Les participants auront notamment l’occasion de réfléchir en concertation sur les enjeux associés à cette problématique et de sonder la population sur leur connaissance de celle-ci.

Ils seront ensuite appelés à mettre sur pied eux-mêmes la campagne qui sera diffusée partout dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Pour participer à ce projet, les volontaires doivent avoir entre 18 et 29 ans et résider sur le territoire de la Beauce.

Des gens curieux, dynamique, créatifs, ayant une grande conscience sociale et ayant ont à cœur le bien de leur communauté sont recherchés.

Notons que la participation à ce projet inclut une allocation financière pour le travail accompli.

T’impliquer auprès de la communauté et d’un organisme de ta région t’intéresse ? Tu

souhaites faire une différence à ta façon ?

Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, il suffit de communiquer avec Charles-Philippe Rodrigue, agent de projets en entrepreneuriat, au 418-386- 2532, ou encore avec Sarah Labbé, intervenante jeunesse, au 418-228-9610.

Il est également possible de visiter les sites web du CJE de Beauce-Sud et du CJE de Beauce-Nord pour en savoir plus.

Ceux qui souhaitent obtenir l’aide du CALACS Chaudière-Appalaches doivent téléphoner à l'organisme en composant le 418-774-6856.



Précisons que l’inscription pour la campagne de sensibilisation se terminera lors du dimanche 15 avril prochain.