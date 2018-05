William Grey du Cégep de Thetford s’illustre grâce à son projet scientifique novateur

Du 19 au 22 avril derniers, 13 projets élaborés par des jeunes des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches ont été présentés à la finale québécoise de la 40e édition de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui s'est tenue à l’Espace Shawinigan, en Mauricie. Parmi les sept jeunes qui se sont illustrés grâce à leurs projets scientifiques novateurs, le lauréat William Grey représentait le Cégep de Thetford.

Ce jeune homme s’est mérité une des quatre places vers la compétition internationale d'Expo-Sciences qui se déroulera à Clermont-Ferrand, en France, vers la fin du mois de mai 2018.

La cérémonie de remise de prix, qui a eu lieu le dimanche 22 avril dernier, a permis de récompenser le travail de plusieurs participants en distribuant 250 000 $ en prix, en bourses et en guise de participation.

Les lauréats des différents prix, tous âgés entre 12 et 20 ans, ont réalisé l’exploit de se démarquer parmi les meilleurs projets scientifiques de la province.

Voici les projets de Québec et de la Chaudière-Appalaches qui ont attiré l’attention des juges :

Cégep de Thetford

William Grey (Nouveaux biocomposites)

Séminaire des Pères Maristes

Léo Lechaume-Robert (Attaquer le 7e continent !)

Mathis Lechaume-Robert (Bee Strong)

Jonathan Lévesque (QualyL : Le coeur robotique)

Champlain Regional College - Campus Saint-Lawrence

Victoria Chouinard (Pêche à l'ADN)

École secondaire Saint-Jean-Eudes

Charles-Henri Chouinard (Science on court)

Collège Saint-Charles-Garnier

Laure Genest (Balance pas ton poids)

Rappelons que le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans.

Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète.

Le programme NovaScience, quant à lui, vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans ces domaines.

SOURCE : Réseau Technoscience