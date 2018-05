Un feuillet de sensibilisation est créé pour les personnes aînées en Chaudière-Appalaches

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, qui aura lieu lors du vendredi 15 juin prochain, un outil basé sur le jeu a été imaginé et produit pour faire réfléchir et pour faire émerger des questionnements chez les personnes aînées.

Il s’agit d’un feuillet de sensibilisation, présenté de façon ludique, dans lequel se trouve un jeu de mots mêlés, où les mots ont un lien avec la bientraitance, une bande dessinée traitant d’âgisme, ainsi qu'une image représentant les 14 dangers à domicile.

Au dos du feuillet, les deux numéros d’aide, soit la ligne d’Aide Abus Aînés, et le 8-1-1, sont également identifiés.

La distribution de cet outil aux personnes aînées et vulnérables se fera sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches, en collaboration avec l’ensemble des partenaires qui siègent sur les comités de concertation des personnes aînées.

« Nous invitons tous nos concitoyens à faire preuve de solidarité et à contribuer à faire de notre société une communauté bientraitante envers ses aînés », rappelle le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) à la population.

« Favoriser le respect de la personne et de sa dignité, l’inclusion et la participation sociale ainsi que déployer nos savoir-faire et notre savoir-être au profit du mieux-être des personnes aînées est à la portée de tous », ajoute le CISSS-CA.

Rappelons que c’est en 2006 que l’Organisation mondiale de la Santé a proclamé la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, la journée du 15 juin.