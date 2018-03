Le RQRA s'investit dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) profite de sa grande tournée des régions du Québec pour déployer d’importants efforts d’information et de sensibilisation auprès de ses membres en matière de prévention de la maltraitance chez les aînés.

À lire également :

En effet, le RQRA accueillera favorablement, en vertu de la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation vulnérabilité, l’adoption et la mise en place des politiques des établissements visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés, prévues au plus tard à l’automne 2018.

« Tant pour le RQRA que pour les résidences pour aînés qui font partie de notre association, c’est tolérance zéro à l’égard de toute forme de maltraitance », a expliqué Yves Desjardins, le président-directeur général du RQRA.

Ces nouvelles politiques convergent vers le même objectif que la vérification des antécédents judiciaires des personnes qui travaillent auprès des résidents, soit la prévention et la sécurité. Elles rejoignent également la mission première des résidences pour aînés membres du RQRA, soit d’offrir un environnement sécuritaire et de qualité aux aînés qui choisissent d’y habiter.

« En complément à cette tournée de sensibilisation, le RQRA diffusera prochainement une capsule vidéo destinée aux employés des résidences pour aînés afin de favoriser le déploiement des politiques de lutte contre la maltraitance », a aussi annoncé M. Desjardins.

La maltraitance en quelques mots.

Elle toucherait environ 7 % des aînés ce qui représenterait plus de 105 000 personnes maltraitées. Cette statistique ne reflète toutefois pas complètement la réalité en raison notamment de l’absence de base d’information centralisée. La maltraitance se décline sous sept types soit : psychologique, physique, sexuelle, matérielle et financière, violation des droits, organisationnelle, ainsi que l’âgisme.